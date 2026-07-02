Largas horas de espera para volver a casa: Sale con retraso tren especial con 680 maestros rumbo a Guantánamo

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El tren extra número 9 con destino a Guantánamo salió este miércoles de la Estación de Ferrocarriles La Coubre, en La Habana, con tres horas de demora provocada por problemas técnicos, según informó la página Rutas Nacionales en Facebook.

A bordo viajaban 680 maestros y educadores de la provincia de Guantánamo que prestan servicios docentes en la capital durante el curso escolar.

Yandy Benet Acosta, director de Planificación de Recursos de la Dirección General de Educación de La Habana, confirmó el número de viajeros y explicó que el proceso de contratación obliga a los pasajeros a presentarse cuatro horas antes de la salida, lo que forzó a los maestros a madrugar considerablemente.

La recogida desde las once villas municipales donde residen los educadores estaba programada para las 5:30 de la madrugada y se cumplió con puntualidad, aunque el retraso técnico postergó la partida del convoy.

Captura de Facebook

La profesora Mabel Hay Faure, de 66 años, quien trabaja en La Habana desde 2019, valoró positivamente el operativo a pesar de las circunstancias: «No hemos tenido problemas nunca para irnos en periodo vacacional a nuestras provincias. Siempre nos han asegurado el viaje de ida y vuelta. Incluso ahora con la situación electroenergética que es crítica nos trajeron desde cada una de las villas hasta la terminal con puntualidad».

Su regreso a la capital está previsto para el 22 de agosto.

El profesor de Física Alexis Allen, de la secundaria básica Argelia Libre en La Lisa, reconoció que «el tiempo de recogida y el trayecto de aproximadamente dieciséis horas resultan extensos», aunque señaló que la espera de su familia en Guantánamo compensa cualquier incomodidad.

El maestro Maikol Sarmiento González, residente en San Miguel del Padrón, recomendó «agilizar el acceso al interior de la terminal, pues los pasajeros se levantan muy temprano y el viaje desgasta incluso a los más jóvenes».

Su recorrido continúa hasta Caimanera, conexión que también está coordinada por las autoridades.

Además de los educadores, en el tren viajaban pasajeros que gestionaron sus boletos a través de la oficina de Vía Azul, entre ellos un hombre que se desplaza con tres familiares, incluida su tía, quien viaja a Guantánamo para tratarse una catarata.

Este es el segundo tren extra que parte en el período vacacional de verano 2026. El mismo miércoles, a las siete de la tarde-noche, estaba prevista la salida de otro servicio especial con destino a Bayamo y Manzanillo, en la provincia de Granma.

El operativo se enmarca en un plan de trenes especiales de verano anunciado en junio por Jorge Oliva Yero, director de Trenes Nacionales de Pasajeros, para atender a grupos prioritarios: docentes y estudiantes de provincias orientales, trabajadores de la construcción y pacientes.

Según Oliva Yero, estos trenes regresan a La Habana con cerca del 80% de su capacidad ocupada por pasajeros de la población general.

El contexto ferroviario en Cuba es crítico: los trenes regulares operan con frecuencias de hasta una salida cada 16 días por destino y solo el 63% de los coches planificados están en funcionamiento.

Desde el 18 de junio, el Ministerio de Transporte eliminó además la venta libre de pasajes, transfiriendo el control de plazas a comisiones provinciales que priorizan casos de necesidad médica, fallecimiento de familiares y retorno al lugar de origen.