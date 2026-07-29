Cuba actualiza el salario de los maestros: cobrarán entre 6,130 y 7,735 CUP

El régimen cubano oficializó este martes una nueva escala salarial para los docentes del Sistema de Educación General y Media mediante la Resolución 18/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial No. 8 Edición Especial.

Según la norma, el salario base de los maestros y profesores con nivel superior queda fijado en 7,735 CUP mensuales (Grupo XIX de la escala salarial), mientras que los docentes con nivel técnico superior percibirán 6,740 CUP (Grupo XVI) y los de nivel medio, 6,130 CUP (Grupo XIV).

La medida entró en vigor el 1 de julio de 2026, aunque los trabajadores la cobrarán en el pago de agosto, según lo publicado en la Gaceta Oficial.

La resolución forma parte del paquete de 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio de 2026 y presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que también eleva el salario mínimo estatal de 2,100 a 3,210 CUP mensuales —un incremento nominal de aproximadamente 53%— y beneficia a más de un millón de trabajadores del sector presupuestado en áreas como Salud, Educación, Cultura y Administración Pública.

El propio texto de la Resolución 18/2026 justifica el cambio señalando que «las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas disponen implementar un incremento salarial en el sector presupuestado, por lo que resulta necesario modificar la organización salarial del Sistema de la Educación General y Media con el fin de implementar los incrementos aprobados».

Además del salario base, la norma establece pagos adicionales mensuales según la categoría docente: 750 CUP para Docente Experto, 500 CUP para Docente Especialista Principal y 250 CUP para Docente Especialista.

También se mantienen bonificaciones por años de servicio: 1,000 CUP al cumplir cinco años, 1,400 CUP con diez años y 1,800 CUP con 15 años de trabajo.

Los docentes que ejercen la función de Profesor Guía en enseñanza media y media superior recibirán un grupo de complejidad superior al de su cargo, y se conserva un pago adicional de 1,000 CUP por laborar en institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas.

Cabe señalar que las resoluciones 15, 17, 18 y 23, todas del 15 de julio de 2026, fueron publicadas inicialmente en la edición ordinaria No. 60 del 17 de julio con datos inexactos. La Gaceta aclaró que «se consignó por error del organismo emisor, datos inexactos y que requieren rectificarse para su mejor comprensión y aplicación», razón por la que se emitió esta edición especial rectificada.

El costo total de la reforma salarial para el presupuesto estatal se estima en unos 42,500 millones de pesos.

Sin embargo, el aumento llega en un contexto de severa crisis educativa y económica. Cuba arrastra un déficit de al menos 24,000 maestros a nivel nacional —equivalente al 12.5% de las plazas docentes— producto del éxodo migratorio, la fuga hacia el sector privado y los bajos salarios históricos.

En Camagüey, para el curso 2025-2026 faltaban más de 2,000 docentes, con impacto directo sobre unos 98,000 estudiantes matriculados.

La inflación acumulada desde la Tarea Ordenamiento de enero de 2021 supera el 200%, y la canasta básica mensual se estima entre 25,000 y 50,000 CUP, muy por encima del nuevo salario docente máximo de 7,735 CUP. En abril de 2026, una maestra de primaria reportaba ganar apenas 3,000 CUP mensuales, equivalente a entre seis y diez dólares al cambio informal.

El incremento nominal, aunque significativo en papel, no compensa el deterioro real del poder adquisitivo de los docentes cubanos, quienes seguirán percibiendo salarios muy inferiores al costo real de vida en la Isla.