Cuba actualiza el salario de los maestros: cobrarán entre 6,130 y 7,735 CUP

El régimen cubano oficializó este martes una nueva escala salarial para los docentes del Sistema de Educación General y Media mediante la Resolución 18/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial No. 8 Edición Especial.
Según la norma, el salario base de los maestros y profesores con nivel superior queda fijado en 7,735 CUP mensuales (Grupo XIX de la escala salarial), mientras que los docentes con nivel técnico superior percibirán 6,740 CUP (Grupo XVI) y los de nivel medio, 6,130 CUP (Grupo XIV).
La medida entró en vigor el 1 de julio de 2026, aunque los trabajadores la cobrarán en el pago de agosto, según lo publicado en la Gaceta Oficial.
La resolución forma parte del paquete de 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio de 2026 y presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que también eleva el salario mínimo estatal de 2,100 a 3,210 CUP mensuales —un incremento nominal de aproximadamente 53%— y beneficia a más de un millón de trabajadores del sector presupuestado en áreas como Salud, Educación, Cultura y Administración Pública.
El propio texto de la Resolución 18/2026 justifica el cambio señalando que «las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas disponen implementar un incremento salarial en el sector presupuestado, por lo que resulta necesario modificar la organización salarial del Sistema de la Educación General y Media con el fin de implementar los incrementos aprobados».
Además del salario base, la norma establece pagos adicionales mensuales según la categoría docente: 750 CUP para Docente Experto, 500 CUP para Docente Especialista Principal y 250 CUP para Docente Especialista.
También se mantienen bonificaciones por años de servicio: 1,000 CUP al cumplir cinco años, 1,400 CUP con diez años y 1,800 CUP con 15 años de trabajo.
Los docentes que ejercen la función de Profesor Guía en enseñanza media y media superior recibirán un grupo de complejidad superior al de su cargo, y se conserva un pago adicional de 1,000 CUP por laborar en institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas.
Cabe señalar que las resoluciones 15, 17, 18 y 23, todas del 15 de julio de 2026, fueron publicadas inicialmente en la edición ordinaria No. 60 del 17 de julio con datos inexactos. La Gaceta aclaró que «se consignó por error del organismo emisor, datos inexactos y que requieren rectificarse para su mejor comprensión y aplicación», razón por la que se emitió esta edición especial rectificada.
El costo total de la reforma salarial para el presupuesto estatal se estima en unos 42,500 millones de pesos.
Sin embargo, el aumento llega en un contexto de severa crisis educativa y económica. Cuba arrastra un déficit de al menos 24,000 maestros a nivel nacional —equivalente al 12.5% de las plazas docentes— producto del éxodo migratorio, la fuga hacia el sector privado y los bajos salarios históricos.
En Camagüey, para el curso 2025-2026 faltaban más de 2,000 docentes, con impacto directo sobre unos 98,000 estudiantes matriculados.
La inflación acumulada desde la Tarea Ordenamiento de enero de 2021 supera el 200%, y la canasta básica mensual se estima entre 25,000 y 50,000 CUP, muy por encima del nuevo salario docente máximo de 7,735 CUP. En abril de 2026, una maestra de primaria reportaba ganar apenas 3,000 CUP mensuales, equivalente a entre seis y diez dólares al cambio informal.
El incremento nominal, aunque significativo en papel, no compensa el deterioro real del poder adquisitivo de los docentes cubanos, quienes seguirán percibiendo salarios muy inferiores al costo real de vida en la Isla.
Preguntas frecuentes sobre el aumento salarial en Cuba para docentes
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el nuevo salario de los maestros en Cuba?
Los maestros y profesores con nivel superior en Cuba tendrán un salario base de 7,735 CUP mensuales, mientras que los docentes con nivel técnico superior recibirán 6,740 CUP y los de nivel medio 6,130 CUP. Estos cambios forman parte de la nueva escala salarial implementada por el régimen.
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¿Qué pagos adicionales pueden recibir los docentes cubanos?
Además del salario base, los docentes en Cuba pueden recibir pagos adicionales mensuales según su categoría docente: 750 CUP para Docente Experto, 500 CUP para Docente Especialista Principal y 250 CUP para Docente Especialista. También hay bonificaciones por años de servicio y por funciones específicas como Profesor Guía.
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¿Cómo afecta la inflación al nuevo salario de los maestros en Cuba?
La inflación acumulada desde 2021 en Cuba supera el 200%, lo que significa que el nuevo salario de los maestros, aunque incrementado nominalmente, sigue siendo insuficiente para cubrir el costo real de vida en la isla, que se estima muy por encima del salario máximo de 7,735 CUP.
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¿Cómo se compara el salario de los maestros cubanos con el de otros profesionales del sector salud?
El salario base de un médico recién graduado en Cuba ha sido fijado en 7,045 CUP mensuales, lo que es ligeramente inferior al salario de un maestro con nivel superior que es de 7,735 CUP. A pesar de los incrementos, ambos grupos profesionales enfrentan un poder adquisitivo limitado, dado el alto costo de vida en la isla.
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¿Cuál es el impacto real del incremento salarial en el sector educativo cubano?
A pesar del incremento salarial, el impacto real es cuestionable. El nuevo salario no compensa el deterioro del poder adquisitivo debido a la alta inflación y al costo de vida, lo que perpetúa las dificultades económicas de los docentes en Cuba en un contexto de crisis educativa y escasez de maestros.
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