"Estamos durmiendo en la calle": Venezolanos con temor una semana después de los terremotos

Una semana después del doblete sísmico que devastó Venezuela, familias enteras en Maiquetía y Caracas siguen durmiendo a la intemperie, sin agua potable, sin colchones y sin que ninguna autoridad haya llegado a inspeccionar sus viviendas.

Los testimonios recogidos este miércoles por la organización opositora Vente Venezuela retratan un abandono que las propias víctimas describen como total.

«Colchón porque estamos durmiendo en la calle, en la calle, por temor de que vuelva a pasar algo. Con niños y todos, no tenemos colchones. Estamos durmiendo en la intemperie, con sábana, con lo que tengamos. A nosotros nadie nos había tomado en cuenta», relató una vecina del barrio El Rincón, en Maiquetía, estado La Guaira.

En el campamento provisional de Quebrada Honda, en Caracas, unas 200 familias enfrentan la misma urgencia. «Ahorita lo que nosotros necesitamos más y con emergencia es agua y colchón», declaró uno de los damnificados que allí permanece.

En el barrio Piedra Azul, también en Maiquetía, Andrea Navarro denunció que ningún funcionario ha pisado la zona para evaluar los daños estructurales en calles y viviendas.

«Aquí no ha venido ninguna persona a inspeccionar nada. Yo aquí todavía no he hecho inspección. Nada, nada», afirmó. Navarro también señaló que los residentes han tenido que movilizarse por su cuenta para conseguir alimentos y medicamentos.

En San Bernardino, la vecina Larisa Colmenares describió cómo el emblemático Edificio Rita se derrumbó ante sus ojos durante el sismo del miércoles 24 de junio.

«Vinimos a apoyar en la avenida Los Próceres cuando vimos que uno de nuestros edificios emblemáticos y queridos, el edificio Rita, donde teníamos vecinos, se desplomó. Eso fue un dolor en pleno del sol», relató.

Colmenares precisó que la ayuda institucional tardó dos días en llegar: «El terremoto fue el miércoles, la alcaldía se hizo presente el día viernes». Durante ese tiempo, los propios vecinos y voluntarios de la Universidad Católica Andrés Bello sostuvieron los esfuerzos de rescate.

A los daños materiales se suma ahora una amenaza adicional: la inseguridad. Con decenas de edificios desalojados y sin patrullaje nocturno, Colmenares denunció que personas ajenas están ingresando a las edificaciones vacías.

«Tenemos temor, miedo y una denuncia de que se están metiendo los damnificados o gente mal vivida, por decirlo de alguna manera, a los edificios que están solos», advirtió, y exigió: «Solicitamos ayuda, hacemos una denuncia pública y vamos a solicitar policías que de manera nocturna nos apoyen».

El cuadro de abandono contrasta con el despliegue de fuerza del régimen de Nicolás Maduro: la presidenta encargada Delcy Rodríguez movilizó 14,000 militares y policías tras declarar el Estado de Emergencia Nacional el 24 de junio, pero la ONG Provea denunció que esa presencia se orientó al control del orden y no a garantizar servicios esenciales.

«No observamos ningún esfuerzo estatal para proveer alimentación o agua potable», señaló la organización, según una denuncia documentada este miércoles.

El balance oficial al 30 de junio registra 1,943 fallecidos, más de 10,571 heridos y cerca de 15,866 damnificados, mientras la ONU estima alrededor de 50,000 desaparecidos.

Más de 63,000 edificaciones resultaron dañadas en todo el país, con 434 colapsadas y 750 con daño estructural severo, en lo que constituye la mayor catástrofe natural en la historia reciente de Venezuela.

Vente Venezuela hace un llamado urgente a la red de donantes civiles para canalizar agua potable y colchones hacia los campamentos provisionales, ante lo que describe como un vacío total de respuesta estatal.