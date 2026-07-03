Candidato republicano que elogió al nieto de Raúl Castro se registra como agente extranjero de Cuba

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Vic Mellor, candidato republicano al Congreso por Rhode Island que participó en la marcha del 6 de enero de 2021 hacia el Capitolio, que derivó en disturbios, se registró ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero vinculado al gobierno cubano a mediados de junio, según reveló The Bulwark el 1 de julio y amplió este jueves The Providence Journal.

Los documentos presentados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), fechados el 16 de junio, indican que Mellor mantiene contactos con varias dependencias y funcionarios del régimen cubano, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, un funcionario vinculado a visas, una dependencia o funcionario de Asuntos Americanos, el Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Personal.

El interlocutor principal identificado por Mellor en esos documentos es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto del exmandatario Raúl Castro, quien fue imputado por el Departamento de Justicia estadounidense en mayo por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, ataque que causó la muerte de cuatro personas.

Según los propios registros de Mellor, su trabajo consiste en asesoría de comunicación digital: “sugerencias de estrategia y contenido para redes sociales, ideas para buenos sitios web” y la elaboración de un pequeño video no publicado sobre malentendidos culturales entre cubanos y estadounidenses.

Mellor también describió su labor como “preparación potencial de materiales informativos y su difusión”, además de la entrega de ideas de muestra para contenidos en redes sociales y estrategias para tender puentes de comunicación entre cubanos y estadounidenses.

El candidato declaró en sus documentos que, al momento del registro, no existía “ningún acuerdo ni entendimiento” formal, y no ha respondido a consultas sobre si recibe algún pago por estas actividades.

Los viajes de Mellor a Cuba habían sido reportados previamente.

A finales de mayo realizó una visita sorpresa a La Habana para entregar suministros humanitarios y sostuvo dos cenas con Rodríguez Castro y un asesor político de alto nivel, con una duración total de unas cuatro horas y media.

El 6 de junio ya estaba de regreso en el aeropuerto Logan de Boston para un nuevo vuelo a la capital cubana.

En declaraciones públicas previas, Mellor elogió abiertamente al nieto de Raúl Castro: “La visión de Raúl para el futuro es muy prometedora”, afirmó a la AFP. También sostuvo que Rodríguez Castro “está totalmente abierto” a conversaciones con el presidente Donald Trump y a “dejar que Trump lidere el camino”.

El Departamento de Estado fue tajante al respecto: Mellor “no está autorizado para hablar en nombre del gobierno de Estados Unidos y no está involucrado en nada de lo que hace la administración”.

El registro como agente extranjero llega en un momento políticamente explosivo. El Departamento de Justicia presentó cargos penales históricos contra Raúl Castro el 20 de mayo por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, mientras la administración Trump mantiene una política de presión máxima sobre el régimen cubano, en medio de nuevas sanciones y de una profunda crisis energética en la isla.

Mellor aspira al escaño del 2.º Distrito Congresional de Rhode Island, actualmente en manos del demócrata Seth Magaziner, quien reaccionó este jueves con dureza: “Un agente registrado de una dictadura extranjera no debería representar a Rhode Island en el Congreso, punto final. A diferencia de Vic Mellor, mi lealtad es solo hacia Estados Unidos y Rhode Island”.