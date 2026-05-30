Candidato republicano que viajó a Cuba: «La visión de Raúl Guillermo para el futuro es muy prometedora»

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El empresario estadounidense Vic Mellor, de 57 años, candidato republicano a la Cámara de Representantes por Rhode Island, declaró a la AFP que se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, para explorar oportunidades de negocios, en medio de las fuertes tensiones entre Washington y el régimen cubano.

Mellor, veterano del Cuerpo de Marines, confirmó el encuentro a la agencia AFP tras concluir una visita de varios días a la isla el viernes pasado. Según su relato, la reunión se extendió durante varias horas el jueves por la noche y versó exclusivamente sobre negocios.

«Bueno, de lo único que hablé fue de negocios. Estoy aquí por negocios, ¿de acuerdo? No soy diplomático. Como Cuba quiera manejar su política internacional, eso es asunto suyo. Pero sí le digo que por lo que conversamos, la visión de Raúl para el futuro es muy prometedora y creo que la gente va a ser receptiva, especialmente el pueblo cubano», declaró Mellor.

El empresario, que dice manejar alrededor de 10 negocios en los sectores médico y de medios de comunicación en Estados Unidos, también elogió el potencial de la isla: «Raúl entiende que los negocios son el camino a seguir. Entiende que una cooperación en materia de negocios con Estados Unidos es clave para la prosperidad de Cuba».

Mellor afirmó además que «Cuba está al borde de una nueva revolución» y destacó sus potencialidades en turismo, minería y recursos humanos.

La AFP aclaró que no pudo confirmar de inmediato el encuentro con el entorno de Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», figura clave en los contactos discretos entre Cuba y Estados Unidos en 2026.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro es coronel del Ministerio del Interior cubano y jefe de la Seguridad Personal de su abuelo, de 94 años.

Aunque no ostenta cargos formales en el gobierno, medios internacionales lo han señalado como interlocutor en las negociaciones entre ambos países, incluyendo una reunión el 10 de abril en La Habana con funcionarios del Departamento de Estado, donde se abordó la liberación de presos políticos.

El viaje de Mellor se produce en un contexto de máxima presión de Washington sobre el régimen.

Desde enero, la administración Trump impuso sanciones secundarias a quienes suministraran petróleo a Cuba, lo que provocó una crisis energética severa con apagones de hasta 30 horas diarias en más del 55% del territorio de la isla.

El abuelo del interlocutor de Mellor, Raúl Castro, fue imputado por la justicia estadounidense por su presunta implicación en el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.

La visita del candidato republicano, inusual dado el endurecimiento de la política de su partido hacia el régimen cubano, ha desatado una ola de rumores sobre posibles movimientos hacia una apertura económica entre ambos países, en un momento en que analistas advierten que el tiempo se agota para el régimen de La Habana.