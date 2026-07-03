Panamá solicitará que siete ciudadanos detenidos en Cuba cumplan su condena en territorio panameño

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El canciller panameño Javier Martínez-Acha anunció que su gobierno activará un mecanismo internacional para solicitar que los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba cumplan su eventual condena en su país y no en la isla.

«Panamá aspira a que el juicio correspondiente se realice en Panamá y que, si hay sentencia, la pena se ejecute en Panamá», declaró Martínez-Acha.

El caso se originó el 28 de febrero de 2026, cuando el Ministerio del Interior (MININT) de Cuba detuvo a diez ciudadanos panameños en La Habana, acusados de propaganda contra el orden constitucional cubano por colocar carteles y grafitis críticos al régimen.

Los cargos se enmarcan en el artículo 124 del Código Penal cubano, que contempla penas de entre ocho y diez años de prisión.

En abril de 2026, tres de las detenidas —Evelyn Edith Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail— fueron liberadas como un «gesto de amistad» del régimen cubano tras negociaciones diplomáticas.

Los siete hombres restantes —Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco— permanecen recluidos en Villa Marista, el principal centro de detención e interrogatorio de la Seguridad del Estado cubana, conocido por albergar a presos políticos.

Para este jueves, los siete panameños acumulan más de cuatro meses privados de libertad en la isla.

El mecanismo que Panamá planea activar es un instrumento del derecho internacional que permite a ciudadanos extranjeros condenados en otro país cumplir su pena en su nación de origen, pero requiere el acuerdo de ambos Estados.

Martínez-Acha reconoció que «el caso de los siete panameños sigue el proceso penal cubano», lo que indica que el régimen no ha dado señales de ceder el control del proceso judicial.

Desde el inicio del caso, Panamá ha desplegado una intensa gestión diplomática: el canciller viajó a Cuba para negociar directamente con las autoridades, y el embajador panameño Edwin Pitty logró reunirse con los detenidos en Villa Marista, exigiendo presunción de inocencia, acceso consular permanente y respeto al debido proceso.

Familiares de los detenidos y un video difundido contradicen la versión oficial cubana: según esos testimonios, los panameños viajaron a Cuba con fines humanitarios, entregando alimentos a personas necesitadas, y no con intenciones subversivas.

La tensión bilateral se agudizó además cuando el presidente panameño José Raúl Mulino denegó una solicitud del régimen cubano de extraditar a Boris Mauricio Betancourt Hernández, un ciudadano cubano detenido en Panamá por narcotráfico desde 2024.

En paralelo, protestas en Ciudad de Panamá reunieron a ciudadanos panameños, cubanos y costarricenses frente a la embajada de Cuba, mientras el régimen calificó esas manifestaciones de «actos provocativos».

La solicitud formal de traslado de condena dependerá en última instancia de que La Habana acepte el mecanismo, algo que el régimen cubano no ha confirmado hasta el momento.