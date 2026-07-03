Sobrino nieto de los Castro: EE.UU. quiere imponer dependencia económica forzosa a Cuba

Vídeos relacionados:

Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del régimen cubano, acusó este jueves a Estados Unidos de querer imponer a Cuba una «dependencia económica forzosa», en detrimento de los socios y empresas extranjeras que históricamente han operado en la isla.

El funcionario, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, realizó estas declaraciones durante la Asamblea General de Asociados de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, celebrada en el Hotel Nacional de La Habana, según recoge el medio oficialista Invasor.

Pérez-Oliva Fraga señaló que, mientras navieras y aerolíneas extranjeras abandonan puertos cubanos y rutas hacia La Habana por temor a sanciones secundarias, compañías estadounidenses mantienen sus frecuencias regulares a Cuba sin riesgo de represalias.

«Se nos quiere imponer una dependencia económica forzosa de los Estados Unidos, en detrimento de la participación de nuestros socios y de las empresas que, tradicionalmente, han contribuido de manera activa al desarrollo económico y social de la Isla, algunas con más de 30 o 49 años acá», afirmó el funcionario.

El viceprimer ministro describió el comercio entre ambos países como una relación en una sola dirección —de norte a sur— sujeta a autorizaciones administrativas por sectores, productos y empresas, con crecientes restricciones en la renovación de licencias bajo condiciones financieras que calificó de «muy rígidas y desfavorables para Cuba».

También recordó que la isla no puede exportar a ese mercado sus principales rubros —níquel, tabaco, ron y productos biofarmacéuticos— ni recibir turistas estadounidenses, lo que privaría al país de ingresos externos significativos.

«Es un comercio al que se nos arrastra de manera forzosa, en detrimento y bajo amenaza a nuestros socios tradicionales, y es un comercio desigual», sentenció.

Sobre la retirada de empresas turísticas y navieras, Pérez-Oliva Fraga atribuyó la causa principal a la escasez de combustible y no a una decisión voluntaria: «Todas las compañías turísticas, incluyendo las que han anunciado que se retiran total o parcialmente, quieren continuar en Cuba. Nadie se quiere ir de Cuba».

El funcionario también calificó la segunda orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que internacionalizó las sanciones secundarias contra cualquier empresa del mundo con vínculos comerciales con la isla, como «una patente de corso que le dio el presidente Trump al secretario de Estado y le subcontrató la política hacia Cuba».

Esas medidas de Washington se suman a la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, que declaró emergencia nacional e impuso un bloqueo energético con aranceles de hasta 50% a terceros que suministren petróleo a Cuba, provocando la retirada de navieras como Hapag-Lloyd y CMA CGM, y aerolíneas como Air Canada, Rossiya y Nordwind.

El discurso del funcionario se produce en medio de la crisis económica más grave de Cuba desde el Período Especial: una contracción del PIB proyectada en 7,2% para 2026, que acumula una caída del 23% desde 2019, apagones de entre 20 y 25 horas diarias, y una dependencia del 70-80% en importaciones de alimentos y energía.

Pérez-Oliva Fraga, figura señalada como posible sucesor de Díaz-Canel, defendió el paquete de 176 medidas de transformación económica aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio de 2026, que incluyen banca privada, casas de cambio, compra de acciones de empresas estatales y exportación directa por privados.

«Los problemas los tenemos que resolver nosotros, preservando nuestra soberanía, independencia, autodeterminación y sistema social, que nadie duda es el más justo y que necesitamos construir, pero para eso, la economía tiene que funcionar», concluyó el funcionario ante directivos de la Cámara de Comercio y representantes de empresas estatales y privadas.