Rescatan con vida a Buddy tras ocho días bajo escombros en Venezuela

Un perro de seis años llamado Buddy fue rescatado con vida el jueves en Caraballeda, ciudad costera del estado La Guaira, Venezuela, tras permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de su vivienda colapsada.

El momento fue captado por la agencia AP y se convirtió en uno de los instantes de esperanza más emotivos en medio de la devastación que dejaron los terremotos del 24 de junio.

Su dueña, Gabriela Alves, lo había buscado sin descanso desde que el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, destruyendo cientos de edificios y dejando a miles de familias sin hogar.

En el video del rescate se escucha una voz que grita entre lágrimas: «Aquí está, aquí está, Budi, Budi, estamos aquí, estamos aquí, aquí estamos, ocho días después, ocho días después, aquí está Budi, tranquilo, Budi, tranquilo, Budi, ya papi, aquí estamos, ocho días después, vamos a Budi, Budi aquí, increíble».

El rescate de Buddy no fue el único momento que conmovió a Venezuela ese mismo día. También el jueves, Hernán Gil, guardia de seguridad de 43 años, fue sacado con vida tras ocho días bajo 140 toneladas de escombros en Catia La Mar, en una operación de más de 100 horas que involucró a más de 100 rescatistas de diez países.

El doble terremoto del 24 de junio es considerado el más potente registrado en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que emitió Alerta Roja. El estado La Guaira fue declarado zona de desastre, con más de 100 edificios colapsados y Caraballeda entre las localidades más golpeadas.

El balance oficial al jueves, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ascendía a 2,595 muertos, 12,400 heridos y 6,462 personas rescatadas con vida. La ONU había manejado en los primeros días cifras de hasta 50,000 desaparecidos, una magnitud que refleja la escala de la catástrofe.

La respuesta internacional fue masiva: 3,000 rescatistas de 33 países se desplegaron en la zona de desastre, acompañados de 137 perros de búsqueda entrenados.

Entre los equipos presentes figuraban brigadas de El Salvador, que también protagonizaron otro rescate emotivo días antes al extraer a la perrita Chanel junto a su dueña adolescente del edificio Bahía Mar en Caraballeda.

La semana posterior al sismo acumuló una serie de rescates que captaron la atención mundial: tres hermanos en la Mansión Charaima, un bebé de 18 días con su madre, el menor Carlos Miguel Colmenares tras cinco días en Macuto, y la venezolana Belkys Barreto tras 86 horas bajo los escombros del edificio Breogán. En ese contexto de búsqueda incesante, el caso de Buddy cerró la semana como símbolo de resistencia.

Residentes de La Guaira, sin embargo, denunciaron demoras en la llegada de la ayuda gubernamental. «Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. En esa comunidad en sí no afectaron, pero la gente está como desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación», declaró a EFE el comerciante Joel Sojo Sánchez.

Mientras las labores de rescate continúan, un niño lleva ya nueve días bajo los escombros en Venezuela, y los equipos internacionales mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes.