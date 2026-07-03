Cristiano Ronaldo envía mensaje a niño venezolano rescatado del terremoto y lo invita a ver un partido

Cristiano Ronaldo grabó un video personal para Andrés Mieles, el niño venezolano de 11 años que sobrevivió al devastador doble terremoto del 24 de junio, perdió a toda su familia y sufrió la amputación de su pierna izquierda, y lo invitó a ver uno de sus partidos cuando se recupere.

El gesto del astro portugués llegó después de que la historia de Andrés se viralizara en redes sociales de una manera tan espontánea como conmovedora: al ser rescatado de entre los escombros, alguien le preguntó qué deseaba, y el pequeño respondió que quería la barajita de Cristiano Ronaldo para el álbum Panini del Mundial.

Fue el creador de contenido venezolano conocido como «Armando Poyo», oriundo de Barquisimeto, quien difundió el caso hasta hacerlo llegar a millones de personas y, finalmente, al propio delantero portugués.

En el video enviado a Andrés, Ronaldo le dice: «Hola Andrés, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo, sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, te quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo».

«Armando Poyo» fue también quien mostró el mensaje personalmente al niño.

Andrés quedó huérfano tras el sismo: perdió a su padre, su madre y sus hermanos entre los escombros.

Además de la pérdida de su familia, las lesiones sufridas durante el terremoto obligaron a los médicos a amputarle la pierna izquierda.

El doble terremoto del 24 de junio de 2026 —con magnitudes de 7,2 y 7,5— fue el más destructivo registrado en Venezuela en más de 125 años.

La catástrofe dejó al menos 2,595 muertos, más de 12,400 heridos y 2,227 familias damnificadas, con decenas de edificios colapsados en La Guaira y Caracas, según las autoridades venezolanas, cifras que no tienen verificación independiente.

Entre los rescates más impactantes registrados tras el sismo figura el de un bebé de diez meses y un niño de 11 años hallados con vida entre los escombros días después del terremoto.

Otros sobrevivientes han protagonizado rescates milagrosos tras cinco días atrapados, en una tragedia que ha sacudido a toda la región.

El caso de Andrés ha trascendido la crónica del desastre para convertirse en un símbolo de resistencia.

Según TVV Noticias, «la historia de Andrés Mieles sigue conmoviendo al mundo» y su respuesta espontánea al ser rescatado «despertó una ola de solidaridad» que terminó alcanzando al futbolista más seguido del planeta.

Ronaldo tiene antecedentes documentados de gestos solidarios con niños en situaciones vulnerables, desde financiar operaciones médicas hasta enviar mensajes personales de apoyo, lo que refuerza el impacto de su respuesta al pequeño venezolano.

La historia de Andrés, según TVV Noticias, «se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza en medio de una de las tragedias más dolorosas que ha vivido Venezuela».