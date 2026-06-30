Cinco días bajo los escombros: Así fue el milagroso rescate de un niño en Venezuela

Carlos Miguel Colmenares, de 12 años, fue rescatado con vida la noche del lunes en el sector de Macuto, estado La Guaira, después de permanecer cinco días atrapado bajo los escombros de un edificio residencial destruido por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

El operativo lo ejecutó el equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito, integrado por 47 bomberos ecuatorianos especializados, en coordinación con rescatistas de República Dominicana y personal venezolano, tras horas de trabajo intenso entre los escombros.

La tecnología que encontró a Carlos

Para localizar al menor, los equipos emplearon cámaras endoscópicas especializadas del tipo «Leader Multi-Search», dispositivos que permiten introducir una lente entre los escombros y visualizar en pantalla lo que ocurre en espacios inaccesibles.

Fue esa tecnología la que reveló la imagen de Carlos con vida y dio la señal definitiva para iniciar la extracción.

Una vez liberado, el niño fue colocado en una camilla rígida y trasladado en ambulancia para recibir atención médica especializada.

«Mientras exista una posibilidad, seguiremos buscando»

Los bomberos ecuatorianos no ocultaron la emoción

«Cinco días después del sismo, encontrar señales de vida es el mayor impulso para seguir adelante. Cada persona rescatada representa una familia que vuelve a tener esperanza y nos dice que vale la pena continuar buscando. Mientras exista una posibilidad, seguiremos buscando», publicaron en X.

El comandante Esteban Cárdenas Varela fue aún más emotivo en otro mensaje en X:

«¡Dejamos el corazón en un nuevo rescate! Si algo nos queda en medio del desastre es aferrarnos a la vida con esperanza y fe, como hoy lo ha hecho el pequeño Carlos y nuestro equipo, junto a rescatistas dominicanos y venezolanos, que no se rindieron, impulsados por su amor por la vida».

Uno de los socorristas ecuatorianos resumió el espíritu de la operación en el video del rescate: «Aquí no estamos viendo banderas, lo único que estamos es tratando de salvar vidas, vidas de hermanos, de personas como nosotros».

Cárdenas Varela cerró su mensaje con una frase que se convirtió en símbolo de la solidaridad internacional: «¡Nosotros no conocemos de banderas, ni de fronteras!».

Una catástrofe de proporciones históricas

El rescate de Carlos ocurre en el marco de la peor tragedia sísmica registrada en Venezuela desde 1900.

El doblete -magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos- sacudió el norte del país el 24 de junio a las 18:04 hora local, con epicentros en el estado Yaracuy.

Macuto quedó devastada: el Hotel Eduard's, de ocho plantas, colapsó por completo, y el edificio Pontacoral, de entre 10 y 12 pisos, quedó completamente destruido.

El sismo golpeó durante un puente festivo, cuando miles de familias vacacionaban en la zona, lo que agravó el número de víctimas.

El balance oficial al lunes reportaba 1,719 fallecidos, 5,034 heridos y 15,866 damnificados, con 189 edificios en colapso total.

La ONU estima hasta 50,000 desaparecidos.

Otros milagros entre los escombros

El de Carlos no fue el único hallazgo esperanzador.

Días antes, un bebé de 10 meses y un niño de 11 años fueron extraídos con vida por equipos internacionales.

También sobrevivieron un bebé de 18 días y su madre tras 32 horas bajo los escombros en Playa Grande, y una adolescente de 15 años fue rescatada por equipos salvadoreños del edificio Bahía Mar.

Más de 2,200 rescatistas de 17 países permanecen desplegados en las zonas afectadas. Entre los afectados también figuran al menos 32 cubanos desaparecidos, con varias familias confirmadas como fallecidas bajo los escombros de La Guaira.

La NASA estimó que casi 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos en todo el país, mientras el PNUD calculó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.