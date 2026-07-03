Venezuela en vilo: Se acerca el final de la búsqueda de sobrevivientes y comienza la carrera por identificar a las víctimas

El CICPC desplegó equipos forenses en La Guaira para identificar víctimas de los terremotos del 24 de junio, con 2.595 muertos oficiales y 50.000 desaparecidos según la ONU.

Viernes, 3 Julio, 2026 - 14:22

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Criminalística en Venezuela Foto © Facebook / Isla TV

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela desplegó este viernes equipos forenses en el estado La Guaira para identificar a las víctimas fallecidas tras los terremotos del 24 de junio, con el objetivo de dar certezas a los miles de familias que buscan a sus seres queridos.

El director del organismo, Douglas Rico, confirmó que comisiones técnicas están distribuidas en los puntos críticos de la entidad costera para agilizar los protocolos científicos en medio de la emergencia. Las labores se ejecutan de manera coordinada con otros organismos de seguridad y rescate.

«Comisiones técnicas se encuentran desplegadas en los puntos críticos de la entidad para agilizar los protocolos científicos en medio de la emergencia», declaró Rico, según recogió el Noticiero Venevisión.

Las autoridades se comprometieron a mantener los peritajes forenses para brindar «certezas y acompañamiento institucional a los familiares afectados por la contingencia sísmica», de acuerdo con el mismo noticiero.

La urgencia de estas labores se enmarca en una tragedia de proporciones históricas. Los dos sismos —de magnitud 7.2 y 7.5 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)— sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en los estados Yaracuy y Carabobo, y son catalogados como los más potentes registrados en el país desde 1900.

La Guaira concentró la mayor devastación: más de 250 edificios colapsaron, entre ellos el Hospital José María Vargas, y un análisis satelital de la NASA estimó que cerca de 59.000 estructuras sufrieron daños superiores al 75%.

Al cierre del 2 de julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez elevó la cifra oficial de fallecidos a 2.595, con más de 12.400 heridos y aproximadamente 26.000 damnificados, según informó Infobae.

Sin embargo, la brecha con las estimaciones internacionales es alarmante: la ONU calcula que cerca de 50.000 personas podrían estar desaparecidas en todo el país, mientras que el USGS estimó con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10.000 y 100.000.

Rodríguez prometió que todos los fallecidos serán identificados individualmente antes de ser entregados a sus familias y descartó la posibilidad de entierros en fosas comunes.

En medio de la crisis, el CICPC también tuvo que enfrentar casos de corrupción interna. El 1 de julio, cuatro funcionarios del organismo fueron detenidos y destituidos por robar dinero hallado entre los escombros, una conducta que el propio Rico calificó de «indecorosa».

Este viernes fue señalado como el último día oficial de búsqueda de supervivientes, lo que convierte la identificación forense en la tarea más apremiante para las autoridades venezolanas ante los miles de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

Preguntas frecuentes sobre los terremotos en Venezuela y la identificación de víctimas

CiberCuba te lo explica:

¿Qué medidas está tomando el CICPC para identificar a las víctimas de los terremotos en Venezuela?

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela ha desplegado equipos forenses en el estado La Guaira para identificar a las víctimas fallecidas tras los terremotos del 24 de junio. Están trabajando en conjunto con otros organismos de seguridad y rescate para agilizar los protocolos científicos en medio de la emergencia. El objetivo es proporcionar certezas a las familias afectadas por la tragedia sísmica.

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¿Cuál es el número oficial de fallecidos y desaparecidos tras los terremotos en Venezuela según las autoridades?

Al cierre del 2 de julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que el número oficial de fallecidos es de 2,595, con más de 12,400 heridos y aproximadamente 26,000 damnificados. Sin embargo, la ONU estima que podría haber hasta 50,000 personas desaparecidas en todo el país.

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¿Por qué hay discrepancias entre las cifras oficiales de víctimas y las estimaciones internacionales?

Las discrepancias en las cifras se deben a la falta de transparencia del gobierno venezolano y a las estimaciones más amplias de organismos internacionales. La ONU y otras organizaciones manejan cifras más altas de desaparecidos y fallecidos basadas en proyecciones y datos no oficiales, mientras que el gobierno mantiene cifras más bajas en sus comunicados oficiales.

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¿Qué impacto económico han tenido los terremotos en Venezuela?

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños directos de los terremotos se estiman en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano. El impacto total podría alcanzar entre 10,050 y 20,100 millones de dólares. La devastación incluye la destrucción de aproximadamente 59,000 estructuras, según la NASA.

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¿Qué complicaciones han surgido en las labores de rescate y ayuda en Venezuela?

Las labores de rescate y ayuda en Venezuela han enfrentado complicaciones como casos de corrupción interna en el CICPC, donde algunos funcionarios fueron detenidos por robar dinero hallado entre los escombros. Además, el acceso a ciertas zonas ha sido restringido, y la respuesta gubernamental ha sido criticada por su falta de transparencia y efectividad.

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