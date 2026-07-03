Localizan a 21 personas presumiblemente con vida bajo escombros de edificio en La Guaira

Equipos de rescate internacionales detectaron señales de vida de 21 personas atrapadas bajo los escombros del edificio Oasis Beach, ubicado en el sector Playa Grande del estado La Guaira, Venezuela, nueve días después del devastador doble terremoto que sacudió el país.

Los primeros indicios de vida en ese edificio se registraron el 27 de junio, cuando se recibieron mensajes desde el interior a través de radio y comunicación por WhatsApp.

Días después se confirmó que entre los atrapados se encuentra el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, director de la Policía de La Guaira, quien logró contactar a su esposa mediante transceptores de radio y señales en clave Morse, informando que estaba junto a otras 20 personas en una «cápsula de aire» formada entre los escombros.

La gobernación lo había dado por muerto antes de esa confirmación.

Según el reporte grabado a las 7:26 de la mañana del jueves 2 de julio desde Playa Grande, rescatistas de Taiwán —llegados el día anterior— y equipos de El Salvador trabajan en el lugar junto a dos especialistas mexicanos en rescate subterráneo, conocidos como «topos», entre ellos el señor Aranza.

«Aquí habría al menos 21 personas y el trabajo que están haciendo en este momento los rescatistas de Taiwán, también hay dos topos mexicanos, uno de ellos, el señor de Aranza», señaló el periodista presente en el lugar.

El principal desafío técnico es la inestabilidad de las losas de concreto armado, que impide avanzar con rapidez sin poner en riesgo a los sobrevivientes.

«Están buscando la manera de poder movilizar los escombros sin impactar la cápsula de aire que estaría protegiendo a estas personas», explicó el reportero en el sitio. Perros entrenados ayudan a precisar el punto exacto donde se encuentran los atrapados.

Un factor clave para que los equipos internacionales regresaran al edificio fue la tenacidad de los familiares de las víctimas.

«La persistencia de los familiares por buscar vida, familiares que han hecho el trabajo con las manos, con sus uñas, con el trabajo de los voluntarios que han venido de otras regiones del país ha sido determinante para que rescatistas internacionales vuelvan a este lugar», destacó el periodista.

Según la experiencia de los Topos Mexicanos, el umbral de supervivencia en catástrofes de esta magnitud puede extenderse entre 10 y 15 días si existen condiciones mínimas de ventilación e hidratación, lo que mantiene viva la esperanza de un rescate exitoso.

El doble terremoto del 24 de junio de 2026 —dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos— es el desastre sísmico más devastador en Venezuela desde 1900.

Al 1 de julio, el balance oficial ascendía a 2,295 muertos, más de 11,000 heridos y unos 50,000 desaparecidos según estimaciones de la ONU.

La comunidad cubana también ha sido golpeada duramente por la tragedia: una familia cubana de seis miembros fue hallada sin vida bajo los escombros del Oasis Beach y edificios aledaños, y al menos 21 cubanos permanecen desaparecidos en La Guaira.

Entre ellos, el niño Dayán Martínez, de 10 años, confirmado con vida en el edificio Coral Beach en Los Corales, donde los rescatistas continúan trabajando para llegar hasta él.

Más de 2,200 rescatistas de 17 países y 137 perros entrenados participan en las labores de salvamento en todo el territorio venezolano, en lo que se ha convertido en una de las operaciones de rescate más grandes de la historia reciente de América Latina.