La UJC sale a las calles de Centro Habana para intentar reconectar con una juventud que le da la espalda

La UJC combina recreación y feria de empleo en un intento por movilizar a la juventud de Centro Habana

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La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) desplegó este viernes sus estructuras en el municipio de Centro Habana para activar la Red Juvenil Comunitaria, una iniciativa del régimen que busca recuperar el vínculo con una generación que mayoritariamente le da la espalda y planea abandonar el país.

Según la estatal Agencia Cubana de Noticias, la jornada ocupó la calle Consulado entre Colón y Ánimas, en las cercanías del Paseo del Prado, con actividades recreativas, culturales, educativas y una feria de empleos orientada a captar trabajadores para los servicios comunales y el trabajo social.

A la actividad asistió la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Meyvis Estévez Echavarría, junto con la presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, Chaveli Arencibia Martell, y representantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Federación Estudiantil Universitaria.

También participaron el Circo Nacional de Cuba, la Escuela Cubana de Wushu, la Editora Abril con su revista Zunzún, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación municipal, BioCubaCafé y el proyecto Cine Móvil del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográficos.

Israel Rodríguez, especialista de escenografía de la Compañía de Artes Circenses y Variedades de Cuba, reconoció ante la prensa oficial que "la situación que atraviesa el país afecta con fuerza a los más jóvenes, especialmente a los niños, con amenazas como las sustancias narcóticas y la sobreinformación a través de las redes sociales".

La Red Juvenil Comunitaria fue lanzada el 7 de abril bajo el lema Innovar, Crear, Liderar y está estructurada en siete proyectos con brigadas territoriales.

Entre sus componentes más polémicos figuran los llamados "avisperos digitales", diseñados para combatir supuestas noticias falsas en redes sociales y convertir la comunicación juvenil en un instrumento de propaganda ideológica.

El régimen afirma que en sus primeros dos meses la red atendió a más de 4,000 ancianos vulnerables, incorporó a 9,000 jóvenes al estudio o al trabajo y atendió a más de 2,000 embarazadas, cifras que no tienen verificación independiente.

La iniciativa llega en un momento de profunda desconexión entre la UJC y la juventud cubana. Encuestas de 2026 indican que 97,61 % de los cubanos entre 18 y 30 años desaprueba la gestión gubernamental, y 93 % declara que se iría del país si pudiera.

Solo en 2024 abandonaron Cuba 251,221 personas, aproximadamente 30 % de entre 15 y 34 años, el segmento que la organización intenta captar.

Las iniciativas previas de la UJC para reconectar con los jóvenes han cosechado rechazo sistemático. Una campaña veraniega publicada el 28 de junio que invitaba a "disfrutar y recargar energías" fue respondida con indignación mientras el país sufría apagones de más de veinte horas diarias y déficits eléctricos récord.

Un video de Estévez sobre "ganarle al imperialismo" publicado en junio también desató una ola de burlas, y los "círculos de pensamiento fidelista" promovidos en Cienfuegos en mayo fueron criticados como adoctrinamiento vacío.

Ciudadanos cubanos cuestionan además el costo presupuestario de mantener la UJC y otras organizaciones de masas. Elizabeth González Aznar, en una carta abierta publicada el 21 de junio, las calificó de organizaciones que "no aportan nada económicamente hablando, pero sí consumen muchísimo al presupuesto y recursos del Estado".