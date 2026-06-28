“Fiesta, pachanga... y miseria”: cubanos desmontan la campaña veraniega de la UJC que llama a “disfrutar y recargar energías”.

La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) publicó este domingo en su página oficial de Facebook un video de 29 segundos en el cual invita a los cubanos a disfrutar el verano y "recargar energías", mientras el país atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia, con apagones que superan las 20 horas diarias.
El mensaje de la organización juvenil y una de las poleas de trasmisión del Partido Comunista enfatizó: "¡Llegó el verano, la temporada más esperada del año! Sol, playa, música, amigos y el tiempo perfecto para disfrutar y recargar energías".
La publicación, etiquetada con el hashtag #VeranoConMiGente, acumulaba pocas horas después casi 6,000 visualizaciones y 248 comentarios, la gran mayoría cargados de ironía y rechazo.
El contraste con la realidad no puedo ser más brutal. El 25 de junio, el déficit eléctrico nacional alcanzó un récord histórico de 2,208 MW, con apenas 1,015 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW.
La reacción ciudadana en los comentarios fue de indignación. "No existe una manera más cínica y cruel de burlarse del pueblo cubano que esta publicación", escribió un usuario.
Otro apuntó con sarcasmo: "Un verano apagado por completo y la tapa al pomo sin transporte", al tiempo que un tercero señaló: "¡Fiesta y pachanga!...y miseria".
Varios comentarios apelaron a la ironía para retratar la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana. "Como dicen mentiras en las redes. Hablan de una Cuba con necesidades, sin electricidad, sin combustible ni siquiera para el transporte público... pero mirando esta publicidad de la UJC, todo lo anteriormente mencionado debe ser propaganda anticubana», escribió un internauta con evidente sarcasmo.
Otro fue más directo: "No me cabe duda de que ustedes viven en un universo paralelo".
"Todo es una coreografía de mentira para que el mundo vea que la vida es normal", resumió un cubano en los comentarios de la publicación de la UJC.
La publicación de la UJC no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón sistemático del oficialismo de proyectar normalidad y festejo mientras la población sufre una crisis sin precedentes.
La prensa estatal anunció el sábado un verano "lleno de actividades" en Guantánamo, provincia con numerosos transformadores dañados sin repuestos y registra apagones de hasta 30 horas continuas.
A finales de mayo, el régimen organizó la fiesta Inicio del Verano 2K26 en Varadero con 72 horas de música, electricidad garantizada y mesas VIP a 600 dólares, mientras el resto del país soportaba cortes de hasta 50 horas.
El Campismo Popular tiene reservaciones agotadas hasta agosto en Holguín y Matanzas, pero ninguna de las dos provincias puede garantizar transporte por la escasez de combustible.
Días atrás, el Canal Caribe de la televisión oficial publicó un video en el que la directora de Contenido y Programación de la Televisión Cubana, Coralia Aguilera Hernández, presentó la "parrilla de programación veraniega para el disfrute de toda la familia", y la respuesta en redes fue una avalancha de burlas, indignación y sarcasmo.
Preguntas frecuentes sobre la situación veraniega en Cuba y la crisis eléctrica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la campaña veraniega de la UJC ha generado tanto rechazo?
La campaña veraniega de la UJC ha generado rechazo porque invita a los cubanos a disfrutar del verano en medio de la peor crisis eléctrica de la historia del país. La realidad contrasta brutalmente con la imagen de normalidad y fiesta que el gobierno intenta proyectar, lo que ha sido percibido por muchos como una burla a las dificultades que enfrenta la población.
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¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
Cuba está atravesando su peor crisis eléctrica, con apagones que superan las 20 horas diarias en muchas zonas del país. El déficit eléctrico alcanzó un récord histórico de 2,208 MW, con una disponibilidad muy limitada frente a la alta demanda. La falta de mantenimiento y piezas de repuesto para las plantas termoeléctricas, junto con la escasez de combustible, han agravado esta situación.
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¿Cómo ha respondido la población cubana a los eventos veraniegos organizados por el gobierno?
La población cubana ha respondido con indignación y sarcasmo a los eventos veraniegos organizados por el gobierno, como la fiesta de 72 horas en Varadero con electricidad garantizada para turistas, mientras el resto del país sufre cortes prolongados. Muchas personas consideran estas celebraciones un intento del régimen de aparentar normalidad ante una situación crítica.
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¿Qué dice el gobierno cubano sobre las causas de la crisis eléctrica?
El gobierno cubano, a través de la UJC, atribuye la crisis eléctrica principalmente al embargo estadounidense, aunque reconoce problemas tecnológicos y de gestión. Sin embargo, muchos ciudadanos y críticos del régimen señalan la ineficacia del gobierno y la falta de inversión en infraestructura como causas fundamentales de la crisis. El discurso oficial ha sido ampliamente criticado por no reflejar la complejidad de la situación.
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¿Qué impacto tiene la crisis eléctrica en la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis eléctrica afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos, quienes deben lidiar con apagones prolongados que alteran sus rutinas diarias. La falta de electricidad ha provocado problemas de salud mental, como altos niveles de ansiedad y estrés. Además, la escasez de combustible ha afectado el transporte y el acceso a servicios básicos, como el agua potable, lo que agrava aún más la situación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.