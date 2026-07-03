Madre venezolana sobrevive tras cuatro horas bajo los escombros con su hija: «Gracias a Dios estamos vivas»

Yenny Yzcala y su hija de ocho años pasaron cuatro horas atrapadas bajo los escombros de su vivienda en Las Minas de Baruta, Caracas, tras el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026. Su testimonio, difundido el jueves por la organización DDHH Vente Venezuela, pone rostro humano a una tragedia que ya suma más de 2,295 fallecidos a nivel nacional.

«El día del sismo, mi casa fue afectada, se cayó, se derrumbó, mi hija de ocho años y yo estábamos dentro. Demoraron cuatro horas en sacarnos de los escombros», relató Yenny frente a la cámara con voz serena pero cargada de emoción.

Ambas salieron con vida, aunque no ilesas: cortaduras, golpes y marcas superficiales son las únicas secuelas físicas de un rescate que pudo terminar de otra manera.

«Gloria a Dios, pues solo tenemos cortaduras y golpes y, bueno, marcas que pues se van a ir quitando, pero lo perdimos todo allí, materialmente», añadió.

Hoy Yenny se refugia en casa de su madre, donde el espacio apenas alcanza para las dos. Sin colchón donde dormir y sin alimentos, su petición es tan urgente como mínima: «Lo más pronto que necesitamos es el colchón donde la niña y yo podamos dormir. Y bueno, pues comida, tampoco hemos recibido ayuda».

El caso de Yenny refleja un patrón que se repite entre los damnificados del municipio Baruta, uno de los más golpeados del país.

A escala nacional, la cifra oficial de fallecidos ascendía a 2,295 al 1 de julio, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de personas afectadas. La NASA identificó cerca de 58,870 edificios dañados o destruidos, y el PNUD calculó daños directos por 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano.

Los sismos del 24 de junio —magnitudes 7.2 y 7.5, con epicentros en el estado Yaracuy y separados por apenas 39 segundos— son los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos como Provea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado que la respuesta del gobierno venezolano priorizó el despliegue de 14,000 efectivos militares y policiales orientados al control del orden, antes que la asistencia humanitaria efectiva a familias como la de Yenny.

Otros testimonios estremecedores han emergido en los mismos días: un niño de 12 años rescatado tras 120 horas bajo los escombros en Macuto, y una pareja que grabó un video de despedida creyendo que no saldría con vida.

Ante la ausencia de ayuda oficial, Yenny apeló directamente a la solidaridad ciudadana: «Invito a las personas que puedan colaborar a las personas que quedamos afectadas materialmente. Sé que hay afectados también de familiares; gracias a Dios, yo no perdí, nosotras estamos viviendo dentro de todo».

El pasado viernes, un nuevo sismo de magnitud 4.6 volvió a sacudir la zona, el más fuerte registrado desde los terremotos originales, en una región donde miles de familias aún esperan la ayuda prometida.