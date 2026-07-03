«Es una ciudad completamente en ruinas»: bombero en Venezuela tras los terremotos

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El bombero venezolano Frank Morey lleva días removiendo escombros en las zonas más devastadas por los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela, y su testimonio recogido por la revista cubana Juventud Técnica dibuja una catástrofe que, según él, ninguna imagen en redes sociales logra capturar en su verdadera dimensión.

Desde Maiquetía, Catia La Mar y Playa Grande —la franja costera que conecta Caracas con el mar Caribe y que concentra edificios de construcción antigua y vulnerable—, Morey describe lo que encuentra cada día: «Esto es como una zona de guerra. Hay muchísimas edificaciones colapsadas, mucha gente en la calle. Lo perdieron todo. Es una ciudad completamente en ruinas».

El doble sismo —de magnitudes 7.2 y 7.5, separados apenas 39 segundos— sacudió el norte del país a las 18:04 hora local, con epicentro cerca de Morón, estado Yaracuy. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo catalogó como el evento sísmico más potente en Venezuela desde 1900 y emitió Alerta Roja, estimando con un 42% de probabilidad entre 10,000 y 100,000 fallecidos.

El balance oficial del gobierno venezolano al 1 de julio era de 2,295 muertos y 11,267 heridos, cifras que organismos internacionales consideran muy por debajo de la realidad: la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y 6.76 millones de afectados.

Morey no es ajeno a las tragedias de gran escala. En agosto de 2022 viajó a Cuba para apoyar las labores de rescate tras el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde el fuego ardió durante días y dejó bomberos desaparecidos. Ahora es Venezuela la que recibe ayuda internacional, y él está de nuevo en la primera línea.

Uno de los momentos que más lo ha marcado fue el colapso de una estructura donde se celebraba una pijamada infantil. «Cuando llegamos había entre 15 y 20 niños. Esa estructura cayó completamente. Hablaba con mi esposa, que también es bombera, y le decía: 'No quiero estar aquí en este momento'», relató.

La tarea de comunicar a las familias lo que los equipos encuentran entre los escombros es igualmente desgarradora. «Quisiéramos poder decirles: 'Tu familiar está bien'. Pero no podemos. Ayer recuperamos varios cadáveres que fueron entregados a sus familiares. Imagínate ese trance. No es fácil».

Junto a Morey trabajan más de 2,200 rescatistas de al menos 17 países. Cuba envió un primer contingente de 13 especialistas con tres perros entrenados el 28 de junio, y un segundo grupo del Contingente Henry Reeve llegó el 29 de junio a Valencia. La comunidad cubana en Venezuela también fue duramente golpeada: una familia de seis integrantes fue hallada sin vida bajo los escombros en La Guaira el 30 de junio, y al menos 30 cubanos permanecen desaparecidos.

Las condiciones para los rescatistas son extremas: campamentos improvisados, casi sin comodidades y jornadas sin descanso. Morey recuerda que llevaban casi cinco días sin tomar una bebida fría cuando una vecina le regaló una chupeta. «La guardé dos días en el bolsillo del uniforme porque no tenía tiempo ni para comer. Al final terminé regalándola a otra persona».

A pesar del agotamiento, el bombero se niega a flaquear. «Somos humanos. Escuchamos llorar a la gente y también queremos llorar, pero no podemos flaquear. Ellos necesitan nuestra ayuda, un abrazo, una palabra de aliento. No sabemos hasta cuándo estaremos aquí, pero tenemos que aguantar y echar para adelante».

La NASA estimó que unas 58,870 edificaciones resultaron dañadas o destruidas en todo el país, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó daños económicos directos por 6,700 millones de dólares.