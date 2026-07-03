MITRANS anuncia trenes extras solo para trabajadores y estudiantes en Cuba

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El Ministerio de Transporte (MITRANS) anunció la programación de trenes nacionales extras durante la primera quincena de julio, destinados principalmente a trasladar hacia las provincias orientales a estudiantes y profesores que llevan meses varados en La Habana, según informó el oficialista Cubadebate.

La medida, presentada por la prensa estatal con tono triunfalista como «una oportunidad adicional a la programación habitual», es en realidad una respuesta de emergencia a un sistema de transporte al borde del colapso total, donde la demanda entre occidente y oriente -según reconoció el propio MITRANS- «supera las posibilidades actuales».

La programación contempla salidas desde La Habana hacia Santiago de Cuba los días 2 y 4 de julio, con retorno el 6; hacia Guantánamo el 1ro, con retorno el 11; y hacia Bayamo y Manzanillo también el 1ro, con regreso el 3.

Foto: Facebook / Rutas Nacionales

Los asientos que no ocupen docentes y estudiantes se ofrecerán al público general, aunque los viajes de vuelta a La Habana quedarán reservados íntegramente para ese grupo prioritario.

El MITRANS prometió ofrecer más detalles sobre la forma de adquirir los boletos en coordinación con la Unión de Ferrocarriles de Cuba, pero la confusión ya es evidente: un usuario identificado como Pedro Pablo dejó un comentario en el propio Cubadebate que resume la situación: «No aparece la forma de adquirir los boletos para las capacidades no utilizadas».

La realidad del primer tren extra ya en marcha desmintió el optimismo oficial: la salida del tren número 9 con destino a Guantánamo acumuló tres horas de retraso por problemas técnicos, entre ellos tres coches con fallas y una manguera partida.

Los 680 maestros y educadores a bordo habían tenido que presentarse cuatro horas antes de la salida, con recogida planificada desde las 5:30 de la madrugada en las 11 villas municipales.

El anuncio llega tras el recorte más severo al transporte nacional desde el 18 de junio, cuando el MITRANS declaró el «modo emergencia»: los ómnibus nacionales pasaron de frecuencia diaria a tres salidas semanales, los trenes orientales de cada ocho días a cada 16, y la ruta marítima Nueva Gerona-Batabanó quedó reducida a dos frecuencias semanales.

La aplicación APK Viajando fue suspendida y la venta libre de pasajes eliminada, reemplazada por comisiones provinciales que deciden quién puede viajar según la causa del viaje.

El deterioro estructural del ferrocarril cubano es alarmante: solo operan 12 locomotoras de gran porte de las 34 necesarias, un déficit del 64.7 %, y el 67 % de las vías requieren mantenimiento.

El transporte de pasajeros por tren cayó de 10 millones en 2013 a apenas cuatro millones en 2023. En mayo pasado, un viaje de Holguín a La Habana tomó 27 horas, y el 3 de junio el tren número 13 se descarriló en Omaja, Las Tunas, con 900 personas a bordo.