Aerolínea italiana Neos inaugura vuelos directos entre Roma y Holguín

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La aerolínea italiana Neos Air estrenó este jueves una ruta directa semanal entre Roma y Holguín, convirtiéndose en la única conexión aérea directa entre Europa continental y el oriente de Cuba, según informó el medio estatal Cubadebate.
El vuelo inaugural, operado con un Boeing 787-9 Dreamliner, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Frank País en medio de un fuerte aguacero y fue recibido con un arco de agua de bienvenida. A bordo viajaban más de 230 pasajeros.
El trayecto, de aproximadamente 14 horas, incluyó una escala técnica para repostar combustible en La Romana, República Dominicana, una práctica que se ha vuelto habitual debido a la crisis de abastecimiento de combustible Jet A-1 que afecta a los aeropuertos cubanos desde febrero.
Miguel Andrés Peña Peña, director del Aeropuerto Frank País, confirmó que la conexión operará cada jueves con carácter semanal.
Según el funcionario, «esta operación demuestra la posibilidad de mantener rutas de largo recorrido pese al complejo contexto del país y reafirman la confianza de la compañía italiana Neos en el destino Cuba».
Yuset Vargas Ricardo, delegada del Ministerio de Turismo en Holguín, señaló que la totalidad de los pasajeros del vuelo inaugural son visitantes independientes y que «la conexión favorecerá el restablecimiento de operaciones en el destino, especialmente en la actual temporada de verano».
Neos Air es una aerolínea subsidiaria del grupo turístico italiano Alpitour y tiene una larga relación con Cuba: antes de la pandemia operaba desde Milán hacia La Habana y Holguín, y en junio de 2022 estrenó la ruta directa Roma–La Habana con el mismo modelo de aeronave. La compañía incluso bautizó uno de sus Dreamliner como «Ciudad de La Habana».
El precio inicial de los vuelos Roma–Holguín se sitúa en torno a los 408 euros, según datos de Travel Trade Caribbean.
En el recibimiento participaron agencias turísticas como Infotur y Ecotur para promover el polo turístico de Holguín, que incluye el destino de playa de Guardalavaca, el Salto del Guayabo y opciones de ecoturismo y turismo cultural.
La inauguración de esta ruta llega en el peor momento del turismo cubano en años.
En los primeros cinco meses de 2026, Cuba recibió apenas 359,491 visitantes internacionales, una caída del 58.4 % respecto al mismo período de 2025. Solo en mayo llegaron 30,883 turistas, el dato mensual más bajo en mucho tiempo, con un desplome del 75.3 % frente a mayo del año anterior.
En paralelo, al menos 11 aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba este año, entre ellas Air Canada, Iberia, Turkish Airlines, Air France y Rossiya, agravando el aislamiento aéreo de la Isla.
En ese contexto, el Aeropuerto Frank País mantiene vuelos regulares y chárteres desde Estados Unidos, y la terminal nacional opera semanalmente la ruta Holguín-La Habana.
La llegada de aerolíneas que mantienen vuelos a Cuba como Neos Air representa una de las pocas señales de conectividad internacional en un sector que atraviesa su peor crisis en décadas.
Preguntas Frecuentes sobre la Nueva Ruta Aérea Roma-Holguín de Neos Air
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la nueva ruta de Neos Air entre Europa y Cuba?
Neos Air ha inaugurado una ruta directa semanal entre Roma y Holguín, siendo la única conexión directa entre Europa continental y el oriente de Cuba. Este vuelo representa una oportunidad para mejorar la conectividad aérea hacia la isla en un contexto complicado para el turismo cubano.
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¿Por qué Neos Air realiza una escala técnica en su vuelo Roma-Holguín?
La escala técnica en La Romana, República Dominicana, se realiza debido a la crisis de abastecimiento de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos desde febrero de 2026. Esta situación obliga a las aerolíneas a repostar fuera de Cuba para garantizar la operatividad de sus vuelos.
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¿Qué impacto tiene la nueva ruta de Neos Air en el turismo cubano?
La nueva conexión de Neos Air con Holguín favorecerá el restablecimiento de operaciones turísticas en la región, especialmente en la temporada de verano. Dado el contexto de caída del turismo en Cuba, esta ruta representa una oportunidad para atraer visitantes interesados en los atractivos culturales y naturales de Holguín.
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¿Cuál es el contexto del turismo en Cuba en 2026?
Cuba atraviesa su peor crisis turística en décadas, con una caída del 58.4% en el número de visitantes internacionales en los primeros cinco meses de 2026 respecto al mismo período del año anterior. La crisis energética y las sanciones han afectado severamente al sector, resultando en la suspensión de vuelos por parte de múltiples aerolíneas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.