Estas son las aerolíneas que mantienen vuelos a Cuba en junio de 2026

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Según datos difundidos por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios SA (ECASA) y los aeropuertos cubanos en sus canales de Telegram, 20 aerolíneas internacionales mantienen vuelos a Cuba en junio de 2026, con La Habana como principal puerta de entrada al país.

El panorama refleja una conectividad aérea muy reducida frente a años anteriores, resultado de la crisis de combustible Jet A-1, la caída del turismo y el impacto de las sanciones estadounidenses. El turismo cayó 55,8% en el primer cuatrimestre de 2026, con apenas 328,608 visitantes internacionales.

American Airlines es la aerolínea con mayor presencia en la isla. Opera cinco vuelos diarios desde Miami a La Habana y un vuelo diario a Santa Clara, Camagüey y Holguín. También vuela a Santiago de Cuba los domingos, lunes, jueves y viernes.

Varadero, el principal destino turístico de playa del país, solo cuenta con vuelos de American Airlines desde Miami, operados los lunes, jueves, viernes y domingos. Es la única aerolínea que conecta ese destino con el exterior en junio. Los aeropuertos de Cayo Largo y Cayo Coco, en cambio, no registran ningún vuelo internacional en todo el mes.

Esta situación es consecuencia directa de la salida de las aerolíneas canadienses y rusas, históricamente los principales mercados emisores hacia esos destinos de sol y playa. Air Canada pospuso su regreso hasta el 1 de noviembre, Sunwing canceló hasta el 9 de octubre y Air Transat cerró la venta de vuelos entre mediados de junio y finales de octubre. Rusia repatrió a casi 4,300 turistas en nueve vuelos especiales en febrero antes de suspender sus operaciones regulares.

Desde España, Iberia dejó de operar su ruta directa Madrid–La Habana el 1 de junio, con posible regreso en noviembre. World2Fly operó su último vuelo el 20 de mayo y Cubana de Aviación canceló su único enlace con Madrid el 12 de mayo, alegando «riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026» de Estados Unidos. Esto dejó a Air Europa como la única aerolínea española con vuelos directos a Cuba, con tres frecuencias semanales los miércoles, sábados y domingos en la ruta Madrid–La Habana.

El resto de la conectividad internacional se distribuye así en los principales aeropuertos:

La Habana: Delta Air Lines (un vuelo diario desde Miami), Southwest (Tampa), Copa Airlines (dos vuelos diarios desde Panamá), Aeroméxico, Viva Aerobus, Air China (Pekín–Madrid–La Habana), Wingo, Conviasa, Caribbean Airlines, Aruba Airlines, Bahamasair, Cayman Airways, Neos, TAAG Angola Airlines, Fly All Ways, InterCaribbean Airways, Rutaca y Air Century. Además, vuelos chárter desde Miami, Tampa y Fort Myers con 33 operaciones semanales.

Delta Air Lines (un vuelo diario desde Miami), Southwest (Tampa), Copa Airlines (dos vuelos diarios desde Panamá), Aeroméxico, Viva Aerobus, Air China (Pekín–Madrid–La Habana), Wingo, Conviasa, Caribbean Airlines, Aruba Airlines, Bahamasair, Cayman Airways, Neos, TAAG Angola Airlines, Fly All Ways, InterCaribbean Airways, Rutaca y Air Century. Además, vuelos chárter desde Miami, Tampa y Fort Myers con 33 operaciones semanales. Santiago de Cuba: American Airlines, Havanatur Charter, Air Century, Fly All Ways, Sky High, InterCaribbean Airways y Rutaca.

American Airlines, Havanatur Charter, Air Century, Fly All Ways, Sky High, InterCaribbean Airways y Rutaca. Holguín: American Airlines, Neos Airlines (a partir del 25 de junio, desde Roma), Aruba Airlines y vuelos chárter desde Estados Unidos.

American Airlines, (a partir del 25 de junio, desde Roma), Aruba Airlines y vuelos chárter desde Estados Unidos. Camagüey: American Airlines, Viva Aerobus, Fly All Ways y vuelos chárter desde Miami.

American Airlines, Viva Aerobus, Fly All Ways y vuelos chárter desde Miami. Santa Clara: American Airlines y vuelos chárter desde Miami y Tampa con 18 operaciones semanales.

En total, al menos 11 aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de 2026: Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters, Air France, Iberia, Rossiya, Nordwind y Turkish Airlines, lo que convierte este junio en uno de los meses con menor conectividad aérea internacional que ha registrado la isla en años recientes.