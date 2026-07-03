¡Vaya silueta! Claudia Artiles se roba todas las miradas con ceñido vestido negro: "Tremendo cuerpazo"

Claudia Artiles lo volvió a hacer. La influencer cubana radicada en Miami publicó un video en sus redes luciendo un ceñido vestido de noche con encaje, y sus seguidores no tardaron ni un segundo en inundar los comentarios con emojis de fuego y piropos de todo calibre.

El clip muestra a la rubia cubana modelando el vestido con tacones altos, girando para que se vea bien desde todos los ángulos y sin poder disimular la satisfacción que siente con su figura. «¡Para salir de noche me encanta! Yo estoy amando los resultados de mi cuerpo porque he quedado superbién», declaró.

El único detalle que le quitó algo de paz fue una marca visible en la pierna, recuerdo de una aparatosa caída por las escaleras de su casa en enero de este año. «Necesito que ignoren el golpe que tengo en la pierna porque eso no se me va a quitar», pidió al inicio del video, aunque aclaró que el verdadero protagonista era el vestido.

Los comentarios, claro, no le hicieron mucho caso al vestido. «No miren ese vestido sino su cuerpo, definitivamente quedaste bella mi vida», escribió una seguidora. Otra, con el comentario más aplaudido del video —73 likes—, resumió el sentir general: «La evolución de Claudia es impresionante, desde su forma de ser, su hogar y ese cuerpazo, de esto se trata la vida: de evolución y ser y estar mejor cada día».

Tampoco faltó la que fue directa al grano con humor: «Creo que te equivocaste en la descripción, el cuerpazo te lo hiciste en la clínica, pero el cuerpazo es tuyo reina, bellísima». Y la que ya tiene el plan trazado: «Bella amor pero no es el vestido es la cuerpa, cuando me la haga me lo pido».

El único punto de debate fue el cabello. Claudia luce ahora un corte más corto que su icónica melena rubia larga, y mientras unos lo celebraron —«ese corte te queda espectacular, ahora sí cambio completo»—, otros la extrañaron con el pelo largo. Varios seguidores también aprovecharon para pedirle el enlace del vestido y los zapatos, y algunos le dieron consejos caseros para disimular la cicatriz de la pierna: desde bronceador hasta tretinoin.

Este look de noche es la última parada de un proceso de transformación que Claudia ha documentado con total transparencia desde que se operó hace dos meses en Miami.

Desde entonces, Claudia ha ido mostrando su silueta paso a paso: primero sin faja postoperatoria, luego en bikini, después en bañador rojo en la playa, y ahora con vestido de gala y tacones. La clínica donde se operó lo resumió con una frase que sus seguidoras suscribirían sin dudar: «Sin palabras... porque los resultados hablan por sí solos».