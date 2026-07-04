Willy Allen III explica qué documentos llevar a una cita con ICE y cómo actuar ante un agente

Ante la escalada de arrestos migratorios —ICE superó las 10,000 detenciones en apenas cinco días, según publicó The New York Times el miércoles—, el abogado de inmigración Wilfredo Allen III explicó en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba qué documentos deben tener preparados los inmigrantes y cómo comportarse si un agente de ICE los intercepta.

Lo primero que Allen III recomienda es tener organizados los papeles antes de cualquier cita o encuentro con la agencia.

«Básicamente hay que tener localizado cualquier documento que pueda demostrar que alguien entró legalmente o que alguien está dentro de un proceso legal», resumió el abogado.

Entre los documentos clave que menciona figuran el pasaporte del país de origen, un documento de identificación estadounidense como la licencia de conducir o el permiso de trabajo, el recibo de solicitud de residencia si está pendiente, una copia del parole y, para quienes solicitaron asilo, una copia de esa solicitud junto al recibo que acredite que se presentó dentro del primer año en el país.

La razón de tener todo esto listo es práctica. «Una vez que una persona está detenida se hacen las cosas mucho más difíciles en obtener los documentos», advirtió Allen III.

Si el inmigrante llega a hablar con un agente, el abogado aconseja ser claro sobre tres puntos: cómo entró al país, qué procesos migratorios tiene activos y si está en Corte.

«Hay que obviamente decir cómo entró al país, qué tiene pendiente, si está en Corte, prueba que ya está en Corte dentro de un proceso, que no tiene récord criminal posiblemente, y uno cuida el pasaporte para demostrar de dónde es», explicó.

Para quienes deben acudir a una cita donde solo tienen que pasar el código de barras, Allen ofreció un dato tranquilizador, aunque con matices.

«No puedo decir que el 100% pasa así porque obviamente nunca se sabe qué puede pasar. Pero en mi experiencia nunca he visto a una persona entrar con el código de barra y se detenida. Aconsejo no hacer nada en la máquina, solamente entrar, decir sí sí sí sí sí y salir con la próxima cita. Nunca ha pasado nada con ellos si lo haces así», señaló.

Uno de los consejos más enfáticos del abogado es no ir solo a ninguna cita con ICE.

«Si vas a una cita con ICE, por ejemplo, trae contigo [a alguien] que te espere afuera, en el carro. Si no sales, dile que llame a un abogado para tratar de ayudarte», dijo Allen III, quien añadió que su despacho acude a las oficinas de ICE casi todos los días acompañando a sus clientes.

Este consejo cobra especial relevancia en un momento en que los métodos de detención se han vuelto más discretos. Tras el cambio de liderazgo en la agencia, ICE opera ahora en controles de tráfico, citas migratorias y oficinas, en lugar de las grandes redadas públicas del año anterior.

En paralelo, el Quinto Circuito de Apelaciones dictaminó el miércoles, en una votación de dos a uno, que ICE no puede mantener detenidos a inmigrantes más de 90 días sin celebrar una audiencia de fianza, un fallo que aplica directamente a Texas, Luisiana y Mississippi.

Allen III calificó la decisión de sorpresiva y positiva. «Algo es algo al final del día, pero al menos muestra que el tema está cambiando un poco y las cosas están saliendo más a nuestro favor poco a poco».

Este viernes, una congresista realizó una inspección sorpresa al centro ICE de Miramar, Florida, denunciando hacinamiento extremo y tratos inhumanos, lo que refleja la presión creciente sobre las instalaciones de detención en el Estado.