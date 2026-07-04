Si ICE te detiene: lo que debes hacer, según un abogado

Con ICE superando las 10,000 detenciones en apenas cinco días, según reportó el New York Times, el abogado de inmigración Wilfredo Allen III —hijo de Willy Allen— ofrece una guía práctica y urgente sobre cómo actuar si un agente te detiene.

El ritmo de arrestos duplicó el promedio anterior de 1,000 diarios, alcanzando el nuevo objetivo impuesto por la Casa Blanca de 2,000 detenciones al día, con un pico de 2,400 arrestos en un solo sábado.

Allen III no endulza la situación: «El problema es que ICE no respeta los derechos humanos. Hay bastantes noticias de que ICE ha detenido ciudadanos, ha detenido residentes. Han hecho lo máximo para detener a las personas que les da la gana. Es una tragedia horrible en este país».

Ante esa realidad, el abogado da tres recomendaciones concretas para protegerse.

Si te detienen estando acompañado, la persona que va contigo debe actuar de inmediato: «Llama a un abogado. Comunícate con una persona que pueda asegurar que van a hablar con alguien para ayudarte. Eso es lo más importante», señala Allen III.

Si tienes una cita con ICE, no vayas solo. Allen aconseja llevar a alguien que se quede esperando en el carro. «Si no sales, debe llamar a un abogado para tratar de ayudarte».

La tercera recomendación es la más enfática: lo ideal es acudir a cualquier cita con ICE acompañado de un abogado. «Cuando sea posible, absolutamente. Nosotros vamos a ICE casi todos los días con nuestros clientes y con personas que nos contratan para ir con ellos. Es muy importante».

El abogado advierte que esta escalada de detenciones de ICE responde a una estrategia deliberada. «Todo es una estrategia muy agresiva para detener, y tratar de deportar el mayor número posible de personas mientras todavía tengan el poder de hacerlo».

Tras el cambio de liderazgo en el Departamento de Seguridad Nacional —con la salida de Kristi Noem y Gregory Bovino y la llegada de Markwayne Mullin—, ICE adoptó tácticas más discretas: menos redadas espectaculares y más arrestos en controles de tráfico y dentro de las propias oficinas durante citas de supervisión.

En Miami la situación es especialmente crítica. Los incendios en los Everglades obligaron a trasladar a los detenidos del centro Krome a otras instalaciones, y Allen III advierte que ahora ICE busca «llenar esas camas otra vez».

En medio de ese panorama, el abogado destacó una victoria legal inesperada: el 2 de julio, el Quinto Circuito de Apelaciones emitió una decisión que obliga a ofrecer al menos una audiencia de fianza a quienes lleven más de 90 días bajo custodia de ICE.

«Ayer mismo había una decisión muy importante en el quinto circuito que, para mi sorpresa, fue a nuestro favor», dijo Allen III, quien reconoció que la medida no resuelve todo pero representa un avance. «Algo es algo al final del día, pero al menos muestra que el tema está cambiando un poco y que las cosas están siendo más a nuestro favor poco a poco».

La decisión del Quinto Circuito aplica directamente a los estados de Texas, Luisiana y Misisipi, donde antes no se reconocía el derecho a audiencia de fianza tras períodos prolongados de detención, y sienta un precedente relevante para miles de inmigrantes que permanecen retenidos sin haber comparecido ante un juez.