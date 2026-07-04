3 de julio: Venezuela al límite constitucional con Maduro

Trump y Maduro, en el vídeo publicado por la Casa Blanca tras la captura del dictador, el 3 de enero.

Este viernes 3 de julio se cumplieron los 180 días que fija la Constitución venezolana como plazo máximo de ausencia temporal del presidente de la república, un umbral que, según la oposición, obliga a declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro y a convocar nuevas elecciones presidenciales.

Omar González Moreno, dirigente nacional de Vente Venezuela —partido fundado por María Corina Machado—, advirtió en entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, que el vencimiento de este plazo marca un punto de no retorno para el orden constitucional del país.

«El 3 de julio se cumplen los ciento ochenta días que establece la Constitución de Venezuela para declarar la ausencia absoluta del presidente de la república y en consecuencia se tiene que convocar a nuevas elecciones. Ya no hay posibilidad de alargar más esto. Constitucionalmente no hay posibilidad de alargarlo», afirmó González Moreno.

El dirigente fue directo al señalar las consecuencias de que Delcy Rodríguez continúe al frente del Ejecutivo sin que se convoquen comicios: «A partir del 3 de julio, si ella pretende seguir al frente del régimen, se ha roto el hilo constitucional y en consecuencia estamos en presencia de otra dictadura».

El reloj constitucional comenzó a correr el 5 de enero de 2026, cuando el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a Rodríguez asumir la presidencia encargada tras la captura de Maduro en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas en un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró inocente el 5 de enero de 2026 y permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La ONG Acceso a la Justicia advierte que Venezuela entra en «un terreno de abierta e inédita inconstitucionalidad» al vencer el plazo sin que la Asamblea Nacional actúe. El TSJ, por su parte, ha recurrido a la figura de «ausencia forzosa» —inexistente en el texto constitucional— para evitar declarar la falta absoluta de Maduro y eludir así la obligación de convocar comicios.

González Moreno aclaró que las elecciones no tienen que celebrarse de inmediato, pero sí deben ser convocadas de inmediato: «Se deben convocar, y ojalá sea este año. El pueblo venezolano exige que sea este año, y es posible hacerlo».

El dirigente apeló directamente al papel de Washington como factor decisivo para que se cumpla la Constitución: «Sin su participación, difícilmente Maduro estuviera enfrentando la justicia en un tribunal de Nueva York, porque tenía las armas de la república, las estaba usando para perpetuarse en el poder, y la decisión de Estados Unidos fue clave para que se le pusiera fin».

Y añadió: «En este momento, Estados Unidos podría completar la tarea al exigir que se cumpla lo que dice la Constitución, que se convoquen las elecciones muy pronto, lo más pronto posible».

En ese mismo contexto, González Moreno mencionó el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela, un retorno que ha enfrentado múltiples obstáculos: advertencias de la administración Trump, el cierre temporal del espacio aéreo por parte del régimen de Rodríguez y el rechazo de Copa Airlines a transportarla.

Según expertos consultados por Infobae, el vencimiento de los 180 días sin que la Asamblea Nacional declare la falta absoluta de Maduro pone en entredicho la legalidad misma del gobierno de Rodríguez, cuyo rechazo ciudadano alcanzó el 63,3%, según datos publicados este mes.