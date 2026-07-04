Cruce confirmado: Argentina vs Egipto en octavos del Mundial 2026

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Argentina y Egipto se medirán en los octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo inédito entre ambas selecciones en la historia de las Copas del Mundo.

La Albiceleste llega al cruce como líder absoluta del Grupo J: nueve puntos, pleno de victorias y una diferencia de gol de +7 tras golear a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Sin embargo, el camino a octavos no fue sencillo: Argentina derrotó a Cabo Verde 3-2 en tiempo suplementario el jueves 3 de julio en Miami, con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y un autogol en la prórroga, tras verse superada en el marcador durante la segunda mitad.

Egipto, por su parte, protagoniza uno de los grandes hitos del torneo. Los «Faraones» terminaron segundos del Grupo G con cinco puntos —empate ante Bélgica, victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda y empate con Irán— y el jueves eliminaron a Australia en los penaltis tras un 1-1 en 120 minutos, con Mohamed Salah entre los ejecutores en la tanda (4-2).

La victoria sobre Nueva Zelanda en la fase de grupos fue el primer triunfo histórico de Egipto en Mundiales, una selección que antes del torneo acumulaba cero victorias, dos empates y cinco derrotas en sus tres participaciones anteriores (1934, 1990 y 2018). Alcanzar los octavos de final supone, además, su mejor resultado mundialista desde hace 92 años.

Argentina, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022, afronta el partido como favorita, aunque el tropiezo ante Cabo Verde dejó expuesta cierta vulnerabilidad defensiva que Egipto podría intentar aprovechar. Cristian Romero y Lisandro Martínez fueron señalados como figuras clave en la zaga albiceleste durante ese encuentro.

El partido no tiene historial previo entre ambas selecciones en torneos mundialistas, lo que añade un componente de incertidumbre al cruce. El ganador avanzará a los cuartos de final del torneo.

Lionel Messi, de 38 años, ha señalado que este es, con toda probabilidad, su último campeonato del mundo, lo que convierte cada partido de la Albiceleste en una cita con la historia del fútbol.