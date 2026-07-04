Cubanos arremeten contra Díaz-Canel tras visita a hospital en La Habana

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel visitó este viernes el Hospital Ginecobstétrico Universitario «Ramón González Coro» en La Habana y publicó en sus redes sociales un mensaje que desató una ola de indignación entre cubanos, quienes calificaron el recorrido de acto propagandístico desconectado de la realidad sanitaria del país.

En su cuenta de X, el mandatario escribió: «Estuve en el hospital 'Ramón González Coro', donde lo heroico se vuelve cotidiano. En medio de las peores carencias que nos impone la política hostil del gobierno de los Estados Unidos, allí siguen abriendo paso a la vida. Fue un encuentro enaltecedor».

La publicación, que acumula apenas 123 likes y 12 comentarios, fue recibida con críticas generalizadas. Los cubanos señalaron que el González Coro es uno de los centros mejor equipados del sistema de salud de la Isla, y que elegirlo como escenario de visita oficial ofrece una imagen distorsionada de lo que viven la mayoría de los hospitales del país.

Mientras Díaz-Canel posaba con el personal médico, en otros centros de salud cubanos se reportan techos derrumbados, aguas albañales bajo las camas, apagones de hasta 20 horas y ausencia de medicamentos básicos.

Durante el recorrido, el propio mandatario reconoció cifras que evidencian la gravedad de la crisis: más de 67,000 recién nacidos sin medicamentos especiales, 34,000 embarazadas sin atención plena y más de 100,000 pacientes de cáncer —incluidos 1,200 niños— con tratamientos limitados. La lista de espera quirúrgica nacional supera los 96,500 pacientes, entre ellos 12,000 menores.

Acuñó el término «resistencia creativa» para describir el esfuerzo de médicos que llegan a pie al trabajo, muchos de madrugada por falta de transporte, y que laboran sin electricidad constante ni insumos suficientes. «No hay apagón que apague la esperanza y no hay escasez que fracture la voluntad», afirmó.

Para cerrar la visita, recurrió a Fidel Castro: «Son tiempos difíciles, pero Fidel siempre nos decía que en las crisis hay que encontrar la oportunidad para crecer, desarrollarnos y perfeccionarnos, y más temprano que tarde venceremos esta situación».

La reacción popular no tardó. Cubanos en redes sociales recordaron que esta es la octava visita de Díaz-Canel a centros de salud en 2026, todas a hospitales de referencia o en proceso de rehabilitación, y que cada recorrido genera el mismo patrón: imágenes oficiales triunfalistas frente a denuncias de colapso en el resto del sistema.

El contexto que rodea la visita es demoledor. La tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, la más alta en más de veinte años, frente a 4,0 en 2018, un deterioro acumulado del 148% en siete años. En La Habana, esa cifra llegó a 14 por cada 1,000 en los primeros dos meses de 2026.

La crisis materno-infantil bajo escrutinio también se refleja en la mortalidad materna, que alcanzó 44,1 por cada 100,000 en 2025, casi el doble que en 2023. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en febrero de 2026 que el sistema está «al borde del colapso» y que el cuadro básico de medicamentos cubre apenas el 30% de la demanda nacional, faltando 461 de 651 fármacos esenciales en farmacias estatales.

Díaz-Canel atribuyó todas las carencias al embargo estadounidense y a la «política de máxima presión» de Washington, la narrativa oficial que el régimen repite ante cada evidencia de deterioro, mientras economistas y la propia población señalan décadas de gestión interna como causa principal del colapso.