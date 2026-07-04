Donan a Matanzas 10 taxis eléctricos para el servicio de hemodiálisis

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Matanzas recibió este viernes un lote de 10 taxis eléctricos destinados exclusivamente al traslado de pacientes que dependen del tratamiento de hemodiálisis, según informó la Dirección General de Salud de la provincia a través de su página en Facebook, reseñado por el oficialista Periódico Girón.

Los vehículos, de la marca china Dongfeng, cuentan con suspensión adaptada para mayor estabilidad, bajo nivel de ruido, accesibilidad para personas con movilidad reducida y cero emisiones contaminantes.

Además, llevarán un rotulado especial con la palabra «Salud» para facilitar su identificación en la vía pública.

La incorporación de estas unidades en Matanzas forma parte de un plan nacional más amplio: el régimen puso en circulación 200 autos eléctricos Dongfeng en mayo como primera mitad de un lote total de 400 vehículos anunciado por Miguel Díaz-Canel en marzo de este año.

La distribución asigna 40 unidades a La Habana, 20 a Guantánamo, 15 a Granma, 10 a cada una de las provincias restantes y cinco a la Isla de la Juventud.

En conjunto, se estima que los 200 vehículos podrán atender en promedio a 400 pacientes diarios, lo que equivale a unos 10,400 traslados mensuales. Técnicos de TaxisCuba recibieron capacitación especializada por parte del fabricante para garantizar el mantenimiento de los equipos.

La medida llega en medio de una crisis humanitaria que se agudizó desde febrero de 2026, cuando el transporte priorizado para enfermos renales colapsó en varias provincias por la escasez crónica de combustible.

Más de 3,000 pacientes con insuficiencia renal crónica dependen de sesiones periódicas en 57 unidades de hemodiálisis distribuidas por todo el país.

Muchos de ellos se vieron obligados a pagar hasta 500 pesos por viaje en taxis informales ante la ausencia de transporte sanitario.

En Camagüey, pacientes llegaron a pasar casi una semana sin tratamiento en junio por falta de insumos químicos.

Este mismo viernes, Las Tunas también recibió 10 taxis eléctricos para el mismo servicio, en una jornada que evidencia el avance gradual del plan provincia por provincia.

La reacción en redes sociales ante la noticia fue mayoritariamente positiva, aunque con matices críticos.

Varios usuarios celebraron la llegada de los vehículos como «algo positivo dentro de tanta desgracia que vive el cubano hoy», mientras otros expresaron reservas sobre la sostenibilidad de la iniciativa: «Todo comienza bien, pero hace falta que se mantenga» y «Vamos a ver cuánto duran», escribieron algunos.

Hubo quienes pidieron que el uso de los autos se respete estrictamente: «Ojalá se utilice bien en el objetivo social». Un comentario cuestionó incluso la veracidad de las imágenes publicadas por las autoridades: «Ojalá y sea verdad, sería de gran ayuda, pero esa foto es de Cienfuegos».

En Matanzas, la crisis de transporte sanitario también motivó otras respuestas: el 25 de junio, un trabajador privado donó un triciclo eléctrico al Gobierno Provincial para el traslado de pacientes de hemodiálisis, en una muestra de solidaridad ciudadana ante las carencias del sistema público.

«Representa un importante paso para asegurar la continuidad de un tratamiento vital, mejorando la calidad de vida de quienes dependen de este servicio y brindando mayor tranquilidad a sus familias», afirmó la Dirección General de Salud de Matanzas en su comunicado.