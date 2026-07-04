Rescatistas descartan indicios de vida de Fabio, el niño que lleva nueve días bajo los escombros en Venezuela

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Los equipos de rescate de España, Portugal y Venezuela confirmaron este viernes que no encontraron señales de vida de Fabio, el niño de nueve años atrapado bajo los escombros del edificio Taihiti en Caraballeda, estado La Guaira, desde el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio.

«No se han encontrado señales», confirmaron los rescatistas a la agencia EFE tras una jornada de inspección que incluyó drones, perros rastreadores, sonar y georadar desplegados durante toda la mañana en la estructura de doce plantas.

El edificio presenta nuevas grietas y su estado es calificado como muy delicado por el propio personal de búsqueda, que advirtió que la estructura se mueve activamente, lo que complica cualquier operación de rescate.

A pesar del sombrío parte oficial, Francisco Bastardo, padre del menor, se niega a abandonar la esperanza.

«No pierdo la esperanza de que mi hijo va a aparecer. Hasta que el Gobierno me lo permita seguiré buscando a mi muchacho porque no he visto un cuerpo real, pero yo lo siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo porque él responde a mis llamados», declaró a EFE.

Bastardo es marino mercante y se encontraba navegando por el estrecho de Ormuz cuando ocurrieron los sismos.

Llegó a Venezuela el domingo 29 de junio y desde entonces hace guardia permanente frente al edificio derrumbado donde desaparecieron su hijo y la madre del niño, Kiriaki Navarro.

El hombre relató que estaba en videoconferencia con su familia en el instante exacto del temblor: fue el propio Fabio quien corrió a alertar a su madre.

«El menor fue el que se dio cuenta, mi niño siempre ha sido un muchacho muy inteligente, llegó corriendo a la sala y le dijo a su mamá que va a temblar», narró Bastardo, antes de agregar: «La mamá lo abraza y ahí se corta la señal».

La abuela del niño, Rebeca, aseguró que el domingo pasado Fabio respondió a los llamados de la familia con un silbido, y que en la mañana de este viernes escucharon ruidos similares a golpes provenientes del interior del edificio.

«No han podido hacer nada en ese edificio», gritaba la señora frente a los escombros, según recogió el diario Clarín, reclamando que las autoridades les impiden entrar a buscar a sus familiares.

La búsqueda de Fabio se produce un día después del rescate con vida de Hernán Gil, vigilante venezolano de 43 años que sobrevivió ocho días bajo los escombros de un edificio en la urbanización costera de Playa del Mar, en un operativo de más de 72 horas con participación de más de 100 rescatistas internacionales.

Ese rescate encendió la esperanza de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos, aunque los especialistas advierten que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con cada hora que pasa.

El doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5, considerado el más devastador registrado en Venezuela desde 1900, dejó un balance oficial de 2,645 muertos y 12,666 heridos, según confirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La ONU estima que hasta 68,000 personas permanecen desaparecidas, una cifra muy superior a los datos que maneja el régimen de Nicolás Maduro.

Paralelamente, al menos 20 cubanos siguen desaparecidos y ocho han sido confirmados fallecidos en el estado La Guaira, concentrados en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales.

El padre de Fabio mantiene su guardia frente al edificio Taihiti mientras las autoridades evalúan si continúan o suspenden definitivamente las operaciones de búsqueda en esa estructura.