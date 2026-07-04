María Corina Machado felicita a EE.UU. en su 250 aniversario y traza un paralelismo con la lucha venezolana por la libertad

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La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este sábado un mensaje en su cuenta de X para conmemorar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, en el que trazó un paralelo entre los valores fundacionales de esa nación y la batalla que libra hoy Venezuela por recuperar su democracia.

«Dos siglos y medio de una historia marcada por inmensos desafíos, pero sobre todo, por una determinación indomable: la certeza de que la libertad es el único fundamento sobre el cual se edifica una nación próspera y digna», escribió Machado, calificando a Estados Unidos como «el gran faro de esperanza para el mundo libre».

La dirigente opositora invocó el legado de los Padres Fundadores para conectarlo con la realidad venezolana: «La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables. No son dádivas de un monarca, ni concesiones de un gobernante; son derechos otorgados por el Creador que pertenecen a cada individuo por su sola dignidad humana».

Machado subrayó la cercanía calendaria entre ambas fechas patrias como símbolo de un vínculo más profundo: «No es una casualidad que nuestras fechas fundacionales estén unidas en el calendario: mañana, 5 de julio, los venezolanos conmemoramos 215 años de nuestra propia gesta de Independencia. Esta proximidad en el tiempo simboliza un destino compartido: la vocación irrenunciable de ser libres».

En ese marco, describió la situación actual de su país como una lucha histórica: «Los venezolanos libramos nuestra propia batalla histórica para rescatar esos mismos principios: la división de poderes, la justicia independiente y la dignidad de los ciudadanos».

El mensaje incluyó un agradecimiento explícito al gobierno de Washington: «Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de los Estados Unidos; al Presidente Trump y a su gobierno; a sus funcionarios, militares y servidores públicos. Su apoyo ha sido un testimonio de solidaridad, firmeza y defensa de los valores de la libertad, en un momento crucial para Venezuela y para nuestro hemisferio».

El gesto de Machado hacia la administración Trump se produce en un momento de tensiones entre ambas partes.

El viernes, Machado declaró que necesita protección para poder regresar a Venezuela, y en meses anteriores fue excluida de las negociaciones mediadas por Qatar sobre una posible transición pos-Maduro.

Trump también retiró su apoyo formal a Machado tras la aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025, expresando dudas sobre su capacidad para liderar la transición venezolana.

A pesar de ello, la opositora mantiene públicamente un discurso de alineamiento con Washington.

Este sábado, Estados Unidos celebra su Semiquincentenario con actos centrales en el National Mall de Washington D.C., en medio de una nación políticamente dividida, según reporta El País.

Machado cerró su mensaje con una declaración de firmeza que resume su postura ante la crisis venezolana: «Mantengámonos firmes en este camino. La libertad siempre prevalece».