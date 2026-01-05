Trump retiró su apoyo a María Corina Machado por aceptar el Nobel

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump habría retirado su apoyo a la líder opositora María Corina Machado por su decisión de aceptar el Premio Nobel de la Paz.

Según dijeron dos fuentes cercanas a La Casa Blanca a The Washington Post, pese a que Machado dedicó el premio al magnate, su decisión de aceptarlo resultó un “pecado imperdonable” para Trump, que la apartó del protagonismo en una futura transición regentada por Washington.

“Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo una de las fuentes.

Asimismo, asegura el Post que las recientes declaraciones de Trump, dudando de la capacidad de Machado para gobernar Venezuela, tomaron por sorpresa al equipo de la opositora.

Este domingo, el Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio dijo que la líder de la oposición María Corina Machado “es fantástica” pero está fuera de Venezuela.

“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento, pero estamos lidiando con la realidad inmediata”, dijo este domingo Rubio en el programa Meet the Press, de la cadena NBC.

“La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, agregó, refiriéndose a una posible transición liderada por la oposición.

El sábado, por su parte, Trump dudó de la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para gobernar en Venezuela.

“No tiene el apoyo [suficiente] dentro del país, no tiene el respeto dentro del país”, ha dicho el republicano durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago este sábado, donde explicó los detalles de la operación por la que se extrajo a Nicolás Maduro de Caracas.

Asimismo, aseguró que no la han contactado tras el ataque.

Machado, por su parte, emitió un comunicado dirigido al pueblo de Venezuela, en el que aseguró que “llegó la hora de la libertad” y llamó a la ciudadanía a mantenerse organizada y activa en el proceso de transición democrática.

En el texto, fechado el 3 de enero de 2026, Machado afirmó que Nicolás Maduro enfrenta la justicia internacional “por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, y destacó que, ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.