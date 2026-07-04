Del «Hombre Nuevo» al «Hombre Muerto» en un país oscuro: el estremecedor soneto de un poeta cubano

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El poeta cubano Jorje Luis Mederos (Veleta) publicó este jueves un soneto estremecedor sobre la circunstancia de la isla: catorce versos dirigidos a José Martí en los que confiesa la vergüenza de sobrevivir en una Cuba sin luz, sin pan y sin futuro.
El poema interpela al Apóstol de la Independencia por su nombre completo —José Julián Martí Pérez— como interlocutor moral ante el que el poeta se declara culpable de existir bajo un sistema que traiciona todo lo que Martí representó.
Mederos, nacido en 1963 en Santa Clara, construye el soneto como una confesión en tres tiempos, cada estrofa encabezada por la misma frase: «Qué vergüenza me da». En el primer cuarteto, la denuncia es material y directa: «vivir como los traidores a tus ojos / y medrar esta suerte de despojos / ciega la luz y encarecido el pan».
El segundo cuarteto convierte la vergüenza en algo existencial: «sobrevivir vencido, / yo, que lo aposté todo a un imposible: / ser un cubano más, un trasto disponible / en manos de la desidia y el olvido».
El tercer movimiento golpea con una imagen de rendición íntima: «no tener ya ni sueños ni futuro, / masticar a escondidas mi pan duro / y uncirme al yugo con el alma quieta».
Pero es el verso final el que concentra toda la carga histórica del texto: «Fui el Hombre Nuevo y ahora soy la meta / de el Hombre Muerto y de un país oscuro».
La referencia al «Hombre Nuevo» no es decorativa. Ese concepto fue formulado por Ernesto «Che» Guevara en su ensayo «El socialismo y el hombre en Cuba» (1965) como el proyecto antropológico central de la revolución: crear un ser humano movido por solidaridad colectiva, no por interés personal. Durante décadas justificó el sacrificio material de generaciones enteras. Veleta lo invierte con precisión: quien fue moldeado como «Hombre Nuevo» es ahora el «Hombre Muerto», destruido por el mismo sistema que prometió forjarlo.
Los versos «ciega la luz y encarecido el pan» no son metáfora: son una descripción literal de la Cuba de 2026. El déficit eléctrico ha alcanzado varias veces cifras por encima de los 2,000 MW en mayo, junio y lo que va de julio con apagones que superan las 24 horas diarias. El arroz supera los 400 pesos la libra en el mercado informal, frente a salarios estatales que no llegan a los 7,000 pesos mensuales. El 33.9% de los hogares reportó que al menos una persona se fue a dormir con hambre en los 30 días previos a una encuesta de mayo, y el 89% de la población vive en pobreza extrema.
Este soneto forma parte de un ciclo poético sobre el colapso cubano que Veleta lleva meses construyendo: en abril publicó «Un país donde se escapan los poetas» y «No quiero que bombardeen a mi país»; en mayo, «Cuatro sencillos pasos para matar a un hombre».
La respuesta en redes fue inmediata. Escritores, intelectuales y ciudadanos reaccionaron con palabras que oscilaron entre la admiración y el dolor. Un escritor reconocido escribió: «No me equivoco, tú eres la voz de un pueblo que agoniza». Una filósofa y activista resumió su lectura en una palabra: «Demoledor». Un poeta lo calificó de «Insuperable».
Un comentarista señaló que «el 'hombre nuevo' murió antes de nacer» y que «la poesía se alimenta de las épocas más crueles y las crisis más agudas». Una lectora ofreció una lectura más esperanzadora: «Que vergüenza y que dolor; pero hay un error, poeta, tu alma no está atada al yugo en quietud; revolotea, arremete, desafía y se aferra a tus versos cuál machete libertador».
Otra voz entre los lectores lo dijo con sencillez: «La Patria está en tus versos, abrazos poeta, solo nos queda la esperanza».
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba a través de la poesía de Jorje Luis Mederos (Veleta)
CiberCuba te lo explica:
¿Qué expresa el soneto de Jorje Luis Mederos sobre la situación actual de Cuba?
El soneto de Jorje Luis Mederos expresa una profunda crítica al régimen cubano, describiendo un país sin luz, sin pan y sin futuro. El poema refleja la vergüenza de vivir bajo un sistema que ha traicionado los ideales de José Martí y que ha dejado a los cubanos en una situación de miseria y desesperanza. La imagen del "Hombre Nuevo" convertido en "Hombre Muerto" simboliza el fracaso del proyecto revolucionario que prometió un ser humano movido por la solidaridad y que ahora se encuentra destruido por el mismo sistema.
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¿Cómo ha reaccionado la sociedad cubana ante el soneto de Veleta?
La publicación del soneto generó una reacción inmediata en redes sociales, con escritores, intelectuales y ciudadanos expresando admiración y dolor. El poema ha sido calificado como la voz de un pueblo que agoniza y como una obra demoledora e insuperable. La respuesta refleja un reconocimiento al valor artístico de Veleta y una resonancia con el sufrimiento de los cubanos bajo el régimen actual.
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¿Qué simboliza la referencia al "Hombre Nuevo" en el poema de Veleta?
La referencia al "Hombre Nuevo" en el poema de Veleta hace alusión al ideal revolucionario formulado por Ernesto "Che" Guevara, que buscaba crear un ser humano impulsado por la solidaridad colectiva. Veleta invierte este concepto para mostrar cómo ese ideal se ha transformado en una realidad de desilusión y muerte bajo el régimen cubano actual. La figura del "Hombre Muerto" representa la destrucción del individuo por un sistema que prometió forjarlo.
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¿Cuál es la situación actual en Cuba respecto a la electricidad y la alimentación, según el poema de Veleta?
El poema de Veleta menciona la falta de luz y el encarecimiento del pan, reflejando una descripción literal de la situación en Cuba. El déficit eléctrico ha alcanzado cifras críticas con apagones que superan las 24 horas y el arroz supera los 400 pesos la libra en el mercado informal. Además, el 33.9% de los hogares reportó que al menos una persona se fue a dormir con hambre en el último mes, y el 89% de la población vive en pobreza extrema.
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