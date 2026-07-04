Del «Hombre Nuevo» al «Hombre Muerto» en un país oscuro: el estremecedor soneto de un poeta cubano

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El poeta cubano Jorje Luis Mederos (Veleta) publicó este jueves un soneto estremecedor sobre la circunstancia de la isla: catorce versos dirigidos a José Martí en los que confiesa la vergüenza de sobrevivir en una Cuba sin luz, sin pan y sin futuro.

El poema interpela al Apóstol de la Independencia por su nombre completo —José Julián Martí Pérez— como interlocutor moral ante el que el poeta se declara culpable de existir bajo un sistema que traiciona todo lo que Martí representó.

Captura de FB/Jorge Luis Veleta Mederos

Mederos, nacido en 1963 en Santa Clara, construye el soneto como una confesión en tres tiempos, cada estrofa encabezada por la misma frase: «Qué vergüenza me da». En el primer cuarteto, la denuncia es material y directa: «vivir como los traidores a tus ojos / y medrar esta suerte de despojos / ciega la luz y encarecido el pan».

El segundo cuarteto convierte la vergüenza en algo existencial: «sobrevivir vencido, / yo, que lo aposté todo a un imposible: / ser un cubano más, un trasto disponible / en manos de la desidia y el olvido».

El tercer movimiento golpea con una imagen de rendición íntima: «no tener ya ni sueños ni futuro, / masticar a escondidas mi pan duro / y uncirme al yugo con el alma quieta».

Pero es el verso final el que concentra toda la carga histórica del texto: «Fui el Hombre Nuevo y ahora soy la meta / de el Hombre Muerto y de un país oscuro».

La referencia al «Hombre Nuevo» no es decorativa. Ese concepto fue formulado por Ernesto «Che» Guevara en su ensayo «El socialismo y el hombre en Cuba» (1965) como el proyecto antropológico central de la revolución: crear un ser humano movido por solidaridad colectiva, no por interés personal. Durante décadas justificó el sacrificio material de generaciones enteras. Veleta lo invierte con precisión: quien fue moldeado como «Hombre Nuevo» es ahora el «Hombre Muerto», destruido por el mismo sistema que prometió forjarlo.

Los versos «ciega la luz y encarecido el pan» no son metáfora: son una descripción literal de la Cuba de 2026. El déficit eléctrico ha alcanzado varias veces cifras por encima de los 2,000 MW en mayo, junio y lo que va de julio con apagones que superan las 24 horas diarias. El arroz supera los 400 pesos la libra en el mercado informal, frente a salarios estatales que no llegan a los 7,000 pesos mensuales. El 33.9% de los hogares reportó que al menos una persona se fue a dormir con hambre en los 30 días previos a una encuesta de mayo, y el 89% de la población vive en pobreza extrema.

Este soneto forma parte de un ciclo poético sobre el colapso cubano que Veleta lleva meses construyendo: en abril publicó «Un país donde se escapan los poetas» y «No quiero que bombardeen a mi país»; en mayo, «Cuatro sencillos pasos para matar a un hombre».

La respuesta en redes fue inmediata. Escritores, intelectuales y ciudadanos reaccionaron con palabras que oscilaron entre la admiración y el dolor. Un escritor reconocido escribió: «No me equivoco, tú eres la voz de un pueblo que agoniza». Una filósofa y activista resumió su lectura en una palabra: «Demoledor». Un poeta lo calificó de «Insuperable».

Un comentarista señaló que «el 'hombre nuevo' murió antes de nacer» y que «la poesía se alimenta de las épocas más crueles y las crisis más agudas». Una lectora ofreció una lectura más esperanzadora: «Que vergüenza y que dolor; pero hay un error, poeta, tu alma no está atada al yugo en quietud; revolotea, arremete, desafía y se aferra a tus versos cuál machete libertador».

Otra voz entre los lectores lo dijo con sencillez: «La Patria está en tus versos, abrazos poeta, solo nos queda la esperanza».