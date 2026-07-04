Carta de la UNEAC a creadores de EE.UU.: «El secretario de estado miente al pueblo estadounidense» sobre Cuba

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La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) publicó este sábado, en el Día de la Independencia de Estados Unidos, una carta abierta dirigida a artistas, escritores y académicos estadounidenses en la que acusa al secretario de Estado Marco Rubio de mentirle a su propio pueblo sobre Cuba y califica la política de Washington hacia la isla de «genocidio sistemático».

El documento, firmado por el Consejo Nacional de la UNEAC, afirma que «el secretario de estado miente al pueblo estadounidense sobre nuestra realidad y atiza el fuego injerencista con sus acciones cada vez más criminales», y pide a los creadores estadounidenses que condenen las sanciones de la administración Trump.

La ironía del gesto es difícil de ignorar: la misma institución que hoy denuncia con elocuencia la «mordaza global» que Rubio pretendería imponer al mundo lleva décadas aplicando su propia mordaza, con notable eficiencia, a los artistas cubanos que se atreven a disentir del régimen.

La carta califica de «ridículas» y provenientes de «mentes alucinadas e inicuas» las razones que Washington esgrime para presionar a Cuba, y describe la política de Trump como «secuestrada por una minoría cubano-estadounidense que se beneficia económica y políticamente» de ella. Todo un ejercicio de valentía crítica que, curiosamente, la UNEAC nunca ha dirigido hacia La Habana.

En octubre de 2022, esa misma organización firmó una carta negando la represión del régimen tras las masivas protestas en La Habana. El documento resultó tan apresurado que incluyó la firma de personas ya fallecidas, como el poeta José Rolando Rivero, muerto semanas antes, lo que obligó a la Dirección de Cultura de Ciego de Ávila a pedir disculpas públicas.

Aquel episodio provocó rupturas sonadas: el músico Pedro Luis Ferrer rompió su vínculo con la UNEAC y la historiadora Ivette García González presentó su renuncia formal días después. Artistas como Roberto Carcassés y Juan Antonio García Borrero negaron incluso haber firmado el documento.

El historial de la institución es largo y coherente en su servilismo. Tras el 11 de julio de 2021, cineastas y escritores como Carlos Lechuga, Yunior García Aguilera y Javier L. Mora abandonaron la organización denunciando, según recogió Diario de Cuba, que no podían permanecer en un «coro que le canta alabanzas a quienes ordenaron la represión». El dramaturgo Irán Capote fue excluido de su plaza docente en Pinar del Río tras una «depuración» por «problemas ideológicos», y el poeta Delfín Prats vio su libro destruido en 1968 por la propia institución, que lo mantuvo en el ostracismo durante décadas.

La carta apela a figuras históricas —José Martí, Langston Hughes, Nicolás Guillén— para construir un relato de hermandad cultural entre ambos pueblos. Cita versos de Hughes como llamado «a la cordura de un gobierno que no representa a su pueblo»: «Que Estados Unidos sea el sueño que soñaron los soñadores. / Donde nunca los reyes conspiran ni los tiranos traman / Para que ningún hombre sea aplastado por otro.» Versos que, leídos desde La Habana, adquieren un significado que la UNEAC claramente no pretendía.

El documento se publica mientras Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes, con apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas y un déficit de generación por encima de los 2,000 MW, en una situación cuyas raíces estructurales son anteriores a cualquier sanción y propias del modelo económico del régimen, aunque la UNEAC prefiere no mencionarlo.

La organización concluye su carta con una declaración que, viniendo de quien viene, merece ser enmarcada: «¡Basta de sufrimientos provocados, de genocidio consciente, de la guerra que se nos hace por el solo 'pecado' de defender la independencia nacional!». Palabras que los artistas cubanos presos, exiliados o silenciados por el régimen podrían suscribir sin cambiar una coma, aunque enfiladas a una dirección muy distinta.