Ulises Toirac critica represión del gobierno: «Liberen a todos los presos políticos que 'no existen en el país'»

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó en su perfil de Facebook un extenso y contundente texto en el que desmonta la lógica represiva del régimen cubano y exige la liberación de todos los presos políticos como condición mínima para cualquier avance real en el país.

Toirac abre su publicación con una tesis directa: «El lío con las 'tácticas disuasorias' contra las voces divergentes es que no resuelven problemas, sino los aumentan. Y los multiplican».

Y defiende el derecho a que existan disidentes si no funcionan bien las cosas en un país -y aunque funcionen bien-. «Es necesaria la oposición», señala.

El actor construye una analogía que expone la contradicción del régimen: si el gobierno alega que el embargo estadounidense es injusto porque lo hace ver ineficiente, ¿por qué entonces reprime y encarcela a las «poquísimas y desestimables voces negativas» si afirma contar con el apoyo masivo del pueblo? «¿No es constancia de fuerza suficiente las masivas manifestaciones de apoyo?», pregunta.

Toirac señala que la ausencia de pruebas públicas de que la disidencia actúe «al servicio de una potencia extranjera» revela que se trata de ciudadanos que simplemente ejercen su derecho a pensar y expresarse: «Lo jodido es que no se publican pruebas de una disidencia 'al servicio de una potencia extranjera'. Y eso indica que es una disidencia al servicio de sus propias ideas, y como ciudadanos, tienen el derecho a pensarlas, decirlas y defenderlas».

Uno de los señalamientos más duros del texto apunta a la arbitrariedad legislativa y judicial: «¡Hay presos cumpliendo condena por haber defendido las actuales medidas del paquetazo! La ley no es vestuario para cambiarlo según el día».

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Toirac exige una salida concreta: «Liberen a todos los presos políticos que 'no existen en el país' -algo que hace rato no dicen. Será una señal de fortaleza, de seguridad, de establecimiento de una participación interna más plural».

Esta denuncia se produce en un contexto documentado: según la organización Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en abril de 2026 un récord de 1,260 presos políticos, con nuevas detenciones marcadas por torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte.

El humorista también critica que los funcionarios del régimen viven ajenos a la realidad que padece la mayoría: tienen paneles solares, aire acondicionado, comida, autos con gasolina, medicinas e hijos estudiando en el exterior, mientras niegan una crisis que, según él, es total y visible para cualquiera que camine la calle.

«La gente está muriendo -sin drama, literalmente-, Cuba sí está en una fase de desastre humanitario», escribe, en contraste directo con las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez, quien descartó el 1 de julio que Cuba atraviese una crisis humanitaria.

Y cierra con una imagen que condensa la degradación cotidiana de millones de cubanos: «Las sábanas no se nos mojan del deseo carnal llevado a efecto, sino de sudor. Un sudor pegajoso que no hay manera de impedir, aderezado con el polvo y la podredumbre que sale de nuestras calles. Y no podemos lavar esas sábanas ni reavivar esos deseos. Tampoco hay con qué».

Esta publicación es la más reciente de una escalada crítica sostenida.

El jueves, Toirac calificó la conga de Matanzas como evidencia de un Estado fallido; días atrás, advirtió que el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional era «tardío e ineficaz» y que el régimen «solo intenta comprar tiempo».