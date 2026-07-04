Elián González en España: «La estructura gubernamental de Cuba no es el principal obstáculo para su desarrollo»

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Elián González, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y símbolo del régimen cubano, visitó España para participar en el XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, donde concedió una entrevista al diario asturiano El Comercio, en la que fue incapaz de señalar un solo error del gobierno de la Isla cuando se le pidió autocrítica.

Cuando el periodista le preguntó directamente cuáles son los errores del gobierno cubano, respondió: «La realidad es que para mí sería difícil decírselo. Ojalá supiese qué hay que hacer para salir de esta situación».

El conocido «niño balsero» añadió que lo que parecen errores de política interna «se convierten en errores cuando se nos pone un freno» externo, trasladando así toda la responsabilidad de la crisis cubana a las sanciones de Washington.

González afirmó que «Cuba vive un triple asedio como nunca lo ha tenido» y calificó de «calumnioso» y «lo más bajo» negar que la Isla está sometida al embargo estadounidense, al que atribuyó la escasez de combustible y la crisis económica que padece el pueblo cubano.

Sin embargo, evitó mencionar los 67 años de dictadura comunista, la gestión del régimen, la corrupción estructural o el control militar de la economía como factores que contribuyen al colapso del país.

Sobre su propio caso, el que de niño protagonizó una de las crisis diplomáticas más intensas entre Cuba y Estados Unidos, admitió que «el exilio cubano quería tomar mi caso como un trofeo contra Cuba» y que la familia de su padre en Miami terminó siendo influenciada por factores políticos.

Negó, en cambio, haber sido utilizado por el régimen: «Lo que hizo fue devolverme a mi papá y todo lo que ha sucedido después no es porque se haya politizado sino porque fue mi voluntad hacerlo».

Elián también reconoció que la emigración cubana es un «fenómeno natural» y que en la mayoría de los casos es económica, aunque «termina politizándose».

Sobre una posible intervención militar de Donald Trump en Cuba, González declaró: «Tememos una intervención por el hecho de lo que podría representar en costo de vidas, pero no desde el punto de vista de asumirla. No tememos asumir a Estados Unidos como enemigo».

El patrón de declaraciones de González es consistente con su rol como figura propagandística del régimen. En octubre de 2025, culpó a Estados Unidos de los problemas de Cuba durante el Noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba en México, donde también afirmó que el gobierno «no comete grandes errores».

En mayo de este año, salió en defensa de Raúl Castro tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, calificando esa acusación de «patraña» y afirmando que su primera reacción fue «una burla».

Elián trabaja como director asistente de AT Comercial Varadero, empresa subordinada al conglomerado militar-empresarial GAESA, y fue elegido diputado por el municipio de Cárdenas (Matanzas) en marzo de 2023.

La visita a Gijón, Asturias, que se extiende hasta este domingo, incluye una ponencia junto a Fidel Castro Smirnov, nieto de Fidel Castro, titulada «La Cuba que viene: memoria, futuro de paz y revolución», así como la presentación de un libro colectivo en conmemoración del centenario del nacimiento del dictador.