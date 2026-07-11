"Hablan muy mal de nosotros": Elián González atribuye a la prensa la imagen de Cuba como un país con dictadura

El joven diputado niega que la mala imagen de Cuba responda a la gestión del régimen

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Elián González, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, culpó a los medios de comunicación, en especial a los que "se mueven desde Estados Unidos", de distorsionar la imagen de la isla ante el mundo, durante una entrevista publicada este viernes.

"Lo que pasa con Cuba es que el tema está muy manipulado por los medios que se mueven desde Estados Unidos, y que hablan muy mal de nosotros. El español promedio, lo que conoce de Cuba es que hay comunismo y que es lo peor", afirmó el diputado de 32 años en una entrevista concedida a la revista española Contexto y Acción (Ctxt).

González realizó estas declaraciones durante una visita a España organizada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC), con el objetivo de "trasladar a España la idea de lo que está pasando en Cuba".

El otrora niño balsero devuelto a su padre en 2000 fue más lejos al referirse a quienes perciben a Cuba como una dictadura que reprime a su población.

"Se creen ese cuento, esa retórica de Cuba como país donde existe una dictadura y una población a la que se reprime", sostuvo.

El diputado argumentó que la falta de movilización en España a favor de Cuba se debe a que la información no ha llegado a través de los medios, y trazó una comparación con el conflicto en Gaza.

"Ponemos el ejemplo de Palestina: eso sí llegó. Vieron un pueblo masacrado, y se multiplicaron las movilizaciones populares", dijo.

Sin embargo, González no ofreció ninguna autocrítica sobre la gestión del régimen cubano. Cuando antes el diario El Comercio le pidió que señalara errores del gobierno, respondió: "La realidad es que para mí sería difícil decírselo. Ojalá supiese qué hay que hacer para salir de esta situación".

Esta postura es consistente con declaraciones anteriores. En octubre de 2025, González afirmó que el gobierno cubano "no comete grandes errores" y culpó a Washington de toda la crisis.

Sobre las reformas impulsadas por el gobernante Miguel Díaz-Canel, González esquivó la pregunta de si representan un giro hacia un modelo económico mixto y defendió una postura ambigua.

"No vamos a copiar ningún modelo. No copiamos el ruso, no copiamos el chino. Estamos intentando construir nuestro socialismo", indicó.

El diputado describió la situación actual de Cuba como "el peor bloqueo vivido en la etapa revolucionaria" y lo calificó de "asedio medieval, brutal, sin ninguna legitimidad", al tiempo que atribuyó la responsabilidad por la policrisis cubana exclusivamente a las sanciones estadounidenses, sin mencionar las décadas de mala gestión del régimen.

Durante su estancia en España, González participó el 5 de julio en la Semana Negra de Gijón en una mesa redonda junto a Fidel Castro Smirnov, nieto del dictador Fidel Castro (1926-2016), donde afirmó que ser revolucionario en Cuba "requiere de crítica, autocrítica y creatividad".

El acto fue interrumpido por la joven cubana Adelainys Castán, quien gritó "¡Asesinos!" y entonó "Patria y Vida" antes de ser expulsada del evento.

González también se refirió a la votación del 7 de julio en la ONU, donde se aprobó un debate urgente sobre el embargo a Cuba con 136 votos a favor -cifra notablemente inferior a los 165 de octubre de 2025- y 30 abstenciones, el doble que el año anterior.

El diputado denunció que el secretario de Estado Marco Rubio envió un cable diplomático presionando a embajadores para bloquear el debate, y lo calificó de "lo más hipócrita".

El régimen celebró el resultado en la ONU ocultando que las abstenciones se duplicaron, un dato que González tampoco mencionó en sus declaraciones públicas.