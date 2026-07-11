Elián González admite que la revolución necesita “crítica, autocrítica y creatividad”

Elián González admite errores, pero insiste en que el principal problema de Cuba es el embargo

Elián González, diputado cubano e hijo adoptivo del discurso revolucionario del régimen, reclamó el 5 de julio ante más de 350 personas en Gijón, España, que ser revolucionario en Cuba hoy "requiere de crítica, autocrítica y creatividad".

La intervención tuvo lugar en la mesa La Cuba que viene. Memoria, futuro de paz y Revolución, celebrada en la Semana Negra de Gijón dentro del XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, un evento que reunió a 46 organizaciones y 161 representantes del movimiento de solidaridad con la isla en España.

El joven diputado de la Asamblea Nacional participó en el panel La Cuba que viene. Memoria, futuro de paz y Revolución, junto al director general de la Agenda 2030 del Gobierno de Asturias, Juan Ponte, y al científico Fidel Castro Smirnov, nieto del dictador Fidel Castro (1926-2016).

A lo largo de su intervención, González insistió en que la crisis económica que vive la isla no responde principalmente a errores del Gobierno cubano.

"Si bien no estamos exentos de errores en la construcción de la sociedad justa que aspiramos, este no es nuestro principal freno", afirmó, para sostener que el embargo de Estados Unidos constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país.

El dirigente oficialista defendió que el endurecimiento de las sanciones durante la primera administración de Donald Trump provocó el deterioro de la economía cubana, el desplome del turismo, la reducción de ingresos en divisas y las dificultades para sostener servicios básicos como la salud, la educación y el sistema eléctrico.

En ese sentido, aseguró que "nos acusan de un fallo el cual ellos provocan" y afirmó que el bloqueo causa pérdidas superiores a 4,000 millones de dólares anuales, afectando todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Pese a reconocer la gravedad del momento que atraviesa el país, González descartó responsabilizar al modelo político por la crisis y defendió que la alternativa no puede ser un regreso a la Cuba anterior a 1959.

"La Revolución no es perfecta", admitió, aunque insistió en que el proyecto debe preservarse y renovarse.

También afirmó que la revolución enfrenta "su mayor crisis histórica en un contexto de transformaciones profundas", pero sostuvo que el camino pasa por preservar las conquistas sociales mientras se actualiza el proyecto revolucionario.

Durante su discurso, reivindicó la figura de Castro, presentó la revolución como un proceso "vivo" y llamó a las nuevas generaciones a asumir responsabilidades en la continuidad del sistema político.

"La Revolución no es un museo; es un proceso vivo, en construcción permanente", expresó.

El encuentro, organizado por el movimiento de solidaridad con Cuba en España, reunió a representantes políticos y activistas afines al régimen.

En el mismo foro participaron, entre otros, el exeurodiputado Javier Couso, el diputado y uno de los espías conocidos como Los Cinco cubanos Fernando González Llort, junto con otros ponentes que defendieron la narrativa oficial sobre la situación cubana y atribuyeron la crisis del país al embargo estadounidense.

González, de 32 años, es ingeniero industrial, diputado por el municipio de Cárdenas desde marzo de 2023 y director asistente de AT Comercial Varadero, empresa subordinada a GAESA, el conglomerado de la élite militar-empresarial cubana que controla gran parte de la economía de la isla.

En octubre de 2025, durante el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba en México, González ya había sostenido que el gobierno "no comete grandes errores" y culpó a Estados Unidos de todos los problemas de la isla, una postura que repitió sin variaciones en Gijón.

En mayo último, González también salió en defensa del expresidente Raúl Castro en una tribuna abierta antiimperialista en Matanzas, donde calificó de "patraña" los cargos del departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.