Cubana denuncia estafa de 75,000 pesos en la compra de una batería

Leydi Mariam Varela, vecina de San Antonio de los Baños, en Artemisa, difundió dos videos en Facebook -con aproximadamente una hora de diferencia- para denunciar que fue víctima de una estafa al comprar una batería eléctrica por 75,000 pesos cubanos, un dinero que reunió con enorme sacrificio en medio de la crisis que atraviesa el país.

En el primer video, explica que adquirió la batería hace dos días y recibió una factura con un número de teléfono que supuestamente respaldaba dos meses de garantía. Cuando intentó hacer un reclamo llamando a dicho número, quien la atendió no era el vendedor original. La persona que contestó la bloqueó de inmediato en WhatsApp.

«Fueron 75 mil pesos, tengo supuestamente dos meses de garantía, y ahora llamo para hacer mi reclamo normal con mi papel, con mi número, y la muchacha que me sale me dice que ella compró la línea por Facebook», relató Leydi, visiblemente indignada.

La mujer señaló que los estafadores dicen ser de Marianao, en La Habana, y anunció que publicaría el número de teléfono en los comentarios de su video para alertar a otras posibles víctimas y pedir que le informen si más personas han sido engañadas de la misma manera.

«Ustedes saben todo lo que uno tiene que reunir, dejar de comprarse, dejar de comer, para poder comprarse una batería, para poder poner un poco de luz en su casa», expresó, describiendo el peso que representa esa suma para una familia cubana que además enfrenta apagones de hasta 36 y 40 horas en Artemisa.

En el segundo video, Leydi relata un giro inesperado: la persona que actualmente tiene la línea telefónica la contactó, la desbloqueó en WhatsApp y hablaron por videollamada.

Según le explicó esa mujer, ella le compró el número a un «quimiquero» sin saber que había sido utilizado para estafar.

«Es hasta una pobre infeliz igual que yo, que pudo comprar la línea ahora porque se la vendió un quimiquero supuestamente», contó Leydi, quien sin embargo mantiene su determinación de rastrear al dueño original de la línea y tendrá que responder.

«Es sufocante lo que estamos viviendo, de contra que no tenemos luz, no tenemos agua, la comida, la situación del país, también vengan unos bandidos (...) vengan a hacer estas cosas. Oye, no tienen un poquitico de vida humana, de corazón», dijo con la voz entrecortada.

La mujer aseguró que, aunque le tome meses, encontrará al responsable: «Con Dios delante, yo todo se lo dejo a Dios y ahí arriba está Dios conmigo, que yo voy a salir de esta».

El uso de líneas telefónicas adquiridas en el mercado informal como escudo para ocultar la identidad de los estafadores es una táctica que va en aumento en Cuba.

Este tipo de fraudes con equipos eléctricos ha crecido al calor de la crisis energética: ante la imposibilidad de depender del sistema eléctrico nacional, muchos cubanos recurren al mercado informal para comprar baterías domésticas, y esa desesperación es aprovechada por vendedores que entregan productos defectuosos, rellenos de arena o cartones, o que simplemente desaparecen tras cobrar.

En mayo, una mujer denunció haber perdido 70,000 pesos tras transferirlos a una cuenta de WhatsApp de un contacto suyo, que supuestamente le ofreció dinero efectivo a cambio, en una estafa que se repite con impunidad en toda Cuba.

«Yo tenía 70 mil pesos en mi cuenta y necesitaba retirarlos, por lo que accedí a enviárselos para que me entregara el efectivo. Vuelvo y repito: era uno de mis contactos y lo conocía. Lo que no sabía era que le habían hackeado su WhatsApp», escribió la víctima a CiberCuba.

Esta semana, se reportó una nueva estafa con paneles solares que sigue el mismo patrón de aprovecharse de la necesidad energética de la población.

La filial Copextel Artemisa alertó sobre llamadas y mensajes fraudulentos en los que delincuentes utilizan el nombre de la empresa para exigir pagos por adelantado a cambio de supuestos paneles solares.