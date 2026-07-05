Francia vs Marruecos: cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

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Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026 el jueves 9 de julio, en un duelo que revive uno de los cruces más cargados de historia reciente en una Copa del Mundo. El partido está programado para las 20:00 UTC en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough, Massachusetts).

Para quienes quieran seguirlo en directo, los horarios varían según el país: 16:00 en Cuba y en el este de Estados Unidos, 14:00 en México (hora central) y 21:00 en España. En televisión, el partido se transmite en EE.UU. por FOX, Telemundo y fuboTV; en México por TUDN, Azteca 7, Canal 5 y ViX Premium; y en España por DAZN, La 1 de RTVE y Movistar+.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones es la semifinal del Mundial de Qatar 2022, disputada el 11 de diciembre de 2022, donde Francia se impuso 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani. En aquel torneo, Marruecos escribió historia al convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas, tras eliminar en cuartos a Portugal. Francia llegó a la final de Qatar 2022 pero cayó ante Argentina en penaltis.

Francia llega a este cruce como líder indiscutible del Grupo I, con nueve puntos y un balance de 10 goles a favor y solo dos en contra. Los galos barrieron en la fase de grupos ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), acumulando una diferencia de goles de +8 que los situó como uno de los equipos más sólidos del torneo.

En la ronda de dieciseisavos, Francia goleó 3-0 a Suecia el 1 de julio en Nueva Jersey con un doblete de Kylian Mbappé, quien con ese partido alcanzó 18 goles mundialistas en su carrera. En octavos, el 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Mbappé anotó de penalti en el minuto 70 para eliminar a Paraguay 1-0 y sellar el pase a cuartos.

Marruecos, por su parte, terminó segundo del Grupo C con siete puntos: empató 1-1 con Brasil, venció 1-0 a Escocia y goleó 4-2 a Haití, con seis goles a favor y tres en contra. En dieciseisavos, los Leones del Atlas igualaron 1-1 con Países Bajos y los eliminaron 3-2 en la tanda de penaltis.

En octavos, el 4 de julio, Marruecos aplastó 3-0 a Canadá en el NRG Stadium de Houston con un doblete de Azzedine Ounahi (minutos 50 y 82) y un tanto de Soufiane Rahimi en el minuto 90, con asistencia de Achraf Hakimi en el primer gol. La actuación confirmó el gran momento de forma del equipo africano de cara a los cuartos.

El ganador del duelo del 9 de julio avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde esperará al vencedor del otro cruce de su cuadro.