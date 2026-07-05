Cubana a Díaz-Canel: «¿Por qué debemos confiar en usted y su gobierno?»

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La ciudadana cubana Elizabeth González Aznar publicó en Facebook una carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que le formula una pregunta que resume el hartazgo de millones: ¿por qué el pueblo cubano debería confiarle a él y a su gobierno?

El texto surge días después del anuncio de las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2026, el mayor paquete de reformas desde el Período Especial de los años 90, y ante el cual González Aznar responde con escepticismo y dolor.

«La confianza presidente se gana. Actitudes como la responsabilidad, la fidelidad y la coherencia fortalecen la confianza, mientras que las mentiras, las traiciones y las conductas erráticas o impredecibles la debilitan», escribe la autora.

Para González, la confianza no puede pedirse sin resultados, y los resultados de ocho años de gobierno hablan por sí solos: «La vida del pueblo ha ido depauperándose, al punto que hoy no vivimos, hoy sobrevivimos o mejor sobremorimos».

Su diagnóstico es concreto y sin rodeos: «Hoy al cabo de ocho años, no tenemos un servicio básico garantizado, electricidad, agua, gas, transporte, alimentación y salud».

A eso suma que los alimentos y los medicamentos se consiguen en la calle a precios que el salario no puede cubrir, mientras el régimen ha consolidado una élite que vive en otra realidad: «Hemos llegado a una Cuba dividida como nunca antes, con una élite que goza de grandes beneficios. Una élite que ustedes mismos con sus medidas han fortalecido, y hoy viven paralelamente al pueblo, pero en otra dimensión, en la otra Cuba que existe».

Frente al nuevo paquete de reformas, la autora pregunta lo que muchos cubanos se preguntan en silencio: «Ahora sí, con 176 medidas, todo será mejorado? ¿Por qué presidente? ¿Por qué hay que creer que así será? ¿Por qué confiar? ¿Quién nos asegura que no será como las miles de leyes, medidas y programas llevados a cabo en estos ocho años y que muchos fracasaron?»

Uno de los señalamientos más contundentes del texto apunta a la ausencia total de autocrítica por parte del gobierno: «Es difícil presidente creer que después de ocho años los mismos, sin cambios estructurales en su gobierno, ahora sí lograrán un cambio».

González recuerda que en todo ese tiempo Díaz-Canel nunca ha reconocido responsabilidad alguna por la crisis, y que en sus entrevistas ha atribuido el sufrimiento del pueblo exclusivamente al embargo de Estados Unidos, «aspectos que son reales, pero que existen mucho antes de su gobierno, o sea no son nuevos en su mandato».

La autora también alude a la polémica declaración del mandatario sobre «tocar calderos», en la que sugirió que los cubanos dirigieran su protesta contra Washington: «Esto entristece porque es una sentencia de muerte al pueblo cubano porque no depende de nosotros quitarlo, aún si tocáramos calderos contra ellos, como nos aconsejó. Entonces mientras ellos continúen nuestras vidas están sentenciadas».

Es una referencia que resuena con especial dureza: en octubre de 2025, seis personas en Manicaragua fueron condenadas a hasta seis años de prisión precisamente por tocar calderos durante los apagones.

González es una voz crítica recurrente que ha cuestionado al régimen en múltiples ocasiones, desde los apagones de hasta 20 horas hasta el gasto de combustible en actos políticos en honor a Raúl Castro.

Su carta cierra con una frase que no admite interpretaciones: «Usted me disculpa, pero el tiempo ha pasado y con él nuestras vidas llevan ocho años empeorando y no es justo. Entonces por qué confiar?»