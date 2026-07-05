Alerta por arándanos congelados contaminados con E. coli en Florida y varios estados

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La cadena de supermercados Publix retiró del mercado sus arándanos congelados de la marca GreenWise Organic Whole Blueberries en Florida y otros siete estados del sureste de Estados Unidos, tras confirmarse 12 casos de enfermedad gastrointestinal vinculados a una peligrosa cepa de E. coli.

El retiro fue iniciado voluntariamente por la empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A., proveedora del producto, y abarca exclusivamente el lote No. 60401 de las bolsas de 10 onzas con fecha de vencimiento 9 de febrero de 2028.

Sin embargo, el aviso publicado en el sitio web de Publix amplió la advertencia: «Publix recomienda a sus clientes devolver o desechar cualquier producto de arándanos congelados GreenWise con fecha de compra del viernes 3 de julio de 2026 o anterior».

El retiro afecta tiendas ubicadas en ocho estados: Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kentucky, Georgia, Alabama, Virginia y Tennessee.

La empresa proveedora explicó en su aviso oficial que la decisión se tomó «tras recibir reportes de consumidores que experimentaron enfermedades digestivas y que habían consumido arándanos congelados GreenWise como parte de su dieta».

El aviso precisa que «se han confirmado 12 casos de consumidores con enfermedades estomacales entre el 11 de mayo de 2026 y el 5 de junio de 2026, vinculados a infecciones por E. coli O145:H28».

La cepa identificada, E. coli O145:H28, pertenece al grupo de las bacterias productoras de toxina Shiga, conocidas como las más peligrosas dentro de este tipo de patógenos.

Además de provocar diarrea con sangre, vómitos y cólicos abdominales intensos en la mayoría de los afectados, estas cepas son las que con mayor probabilidad desencadenan el síndrome urémico hemolítico, una forma de insuficiencia renal que puede resultar mortal.

Las personas que tengan el producto en su congelador deben revisarlo de inmediato y devolverlo a la tienda donde lo adquirieron para obtener un reembolso completo.

Quienes tengan preguntas sobre el retiro pueden escribir al correo Info.foodsafety@comfrut.com o llamar al 336-899-5612, de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 6 p.m., hora del Este.

Este no es el primer retiro de productos vinculado a Publix en los últimos meses.

En mayo de 2026, la cadena estuvo involucrada en el retiro de papas fritas de las marcas Zapp's y Dirty por posible contaminación con salmonela, y en octubre de 2025 formó parte del retiro masivo de más de 1.5 millones de bolsas de queso rallado por riesgo de fragmentos de metal distribuidas en 31 estados y Puerto Rico.

Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar sus congeladores con urgencia, ya que el producto tiene fecha de vencimiento en 2028 y podría permanecer almacenado durante meses sin que el comprador haya sido alertado.