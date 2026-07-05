VIRAL: Sobrevive un loro tras nueve días bajo escombros tras terremotos en Venezuela

Un loro bautizado como «Panchito» se convirtió en símbolo de esperanza en medio de la devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela, al ser rescatado con vida después de permanecer nueve días atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira.

El rescate fue realizado por efectivos de los Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, quienes hallaron al ave en el apartamento número ocho de la torre conocida como OPP033.

Según los propios rescatistas, «Panchito» fue el único sobreviviente de ese departamento.

Mientras un grupo de bomberos continuaba las complejas labores de extracción de personas, otra comisión se dedicó exclusivamente a auxiliar al loro y ponerlo a salvo.

Al sacarlo de entre los escombros, los socorristas lo recibieron con la frase «Mi niño, sobreviviste», y de inmediato le ofrecieron agua.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa al ave bebiendo el líquido con desesperación, una imagen que conmovió a millones de usuarios en todo el mundo.

«Para nosotros cada vida cuenta. Seguimos trabajando, sin parar», escribieron los bomberos al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram, donde la publicación acumuló más de 328,000 reacciones y casi 9,000 comentarios.

El rescate de Panchito ocurre en el contexto del desastre sísmico más devastador registrado en Venezuela desde 1900.

El 24 de junio de 2026, dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentro cerca de Morón, en el estado Yaracuy.

La Guaira fue la zona más golpeada: más de 250 edificios colapsaron, incluyendo el Hospital José María Vargas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El balance oficial al cierre de esta semana ascendía a 2,954 fallecidos y más de 16,000 heridos, mientras que la ONU estimó hasta 50,000 desaparecidos, cifra que el gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente.

El caso de Panchito no es el único rescate de animales que ha generado momentos de esperanza en medio de la tragedia. Un perro llamado Buddy fue rescatado con vida tras ocho días bajo los escombros en Caraballeda, y un Yorkshire Terrier sobrevivió diez días atrapado en La Guaira.

En las labores de rescate participaron más de 3,300 especialistas extranjeros de 45 delegaciones y 140 perros de búsqueda entrenados, provenientes de países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Jordania y Cuba, entre otros.

Una niña de 15 años identificada como Camila Sofía Medina Rivas también fue rescatada junto a su perrita Chanel por la Unidad Humanitaria de Rescate de El Salvador, en otra historia que conmovió a la opinión pública internacional.

Las autoridades venezolanas indicaron que las labores de búsqueda y rescate continúan activas en las zonas más afectadas, donde la NASA identificó más de 58,870 edificaciones dañadas y estimó 1.2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira.