Ugás cuestiona a Trump por detenciones de migrantes: «¿Dónde quedó perseguir delincuentes?»

El boxeador cubano Yordenis Ugás publicó un contundente mensaje en Instagram cuestionando la política migratoria del presidente Donald Trump, al señalar que la promesa de perseguir únicamente a criminales y delincuentes no se corresponde con la realidad de las detenciones masivas del ICE.

«¿Dónde quedó lo que dijo el presidente Trump que era perseguir a los delincuentes y a los criminales? Ahora revisa y de los 10 mil, la mayoría son sin record criminales», escribió el púgil en Instagram.

El detonante fue inmediato y personal: Ugás relató que, mientras estaba en el lugar donde lava su carro, presenció cómo agentes del ICE se llevaron a un grupo de trabajadores humildes que, según describió, eran personas decentes que cumplían con sus obligaciones laborales y judiciales.

«Toda esas cárceles infame e inhumanas llena de gente decentes y trabajadoras, mucha gente haciendo dinero a costa del dolor de seres humanos», denunció, apuntando además al negocio que rodea al sistema de detención privado.

El pronunciamiento llega en medio de una escalada sin precedentes de los operativos del ICE, que superó las 10,000 detenciones en apenas cinco días a finales de junio e inicio de julio de 2026, duplicando su ritmo habitual de arrestos hasta alcanzar un pico de 2,400 detenciones en un solo día.

Según TRAC Immigration, un centro independiente de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, hasta abril de 2026 más del 70% de los detenidos por ICE no tenían condenas criminales.

La cifra contradice el discurso con el que la administración Trump justificó las deportaciones masivas, centrado en perseguir a delincuentes y criminales.

Ugás dirigió parte de su mensaje a la comunidad cubana en el exilio, recordándoles que ellos también salieron de sus países «persiguiendo un sueño» y que contaron con el privilegio de la Ley de Ajuste Cubano, una legislación que históricamente ha facilitado la regularización migratoria de los cubanos en Estados Unidos.

«Esa personas salio un dia de su casa, de su pais, persiguiendo un sueño igual que tu, y si eres cubano tuviste la suerte de tener una poderosa Ley, que seguro ni respetaste», escribió con franqueza.

El boxeador fue enfático en separar su postura de cualquier indiferencia hacia otros migrantes, a pesar de sus diferencias con ellos: «Pero eso no me a llevar a decir. Se lo buscaron».

Ugás también reivindicó su trayectoria como exiliado comprometido desde el primer día, recordando que escapó de Cuba en una lancha durante dos días en el mar y que nunca dejó de condenar públicamente a la dictadura.

«Yo me comporto como un exiliado desde el dia (1) condenando la dictadura, hablando contra la dictadura y siendo el mejor peleador de mi generación en Cuba, escape en una lancha dos dias en el mar de Cuba porque culpa de la dictadura», afirmó.

No es la primera vez que el boxeador alza la voz sobre este tema. En abril de 2025, Ugás denunció la deportación de su propia madre, Heydi Sánchez Tejeda, detenida en Tampa durante una cita rutinaria con el ICE y enviada a Cuba sin antecedentes penales, separada de su hija lactante y de su esposo ciudadano estadounidense.

En aquella ocasión usó el mismo argumento: «Siempre se dijo que los criminales y delincuentes serían buscados, no las personas trabajadoras y decentes».

Ugás cerró su mensaje del sábado con una frase que resume su posición: «Nuestro vino es amargo pero es nuestro vino».