Con las fotos más sensuales: Yordenis Ugás celebra el cumpleaños de su novia Olivia

El boxeador cubano Yordenis Ugás dedicó este domingo una emotiva publicación en Instagram a su novia, la influencer cubana Olivia, para celebrar su cumpleaños con una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

En el post compartido en su cuenta de Instagram, Ugás escribió «Happy birthday my love», desencadenando mensajes de felicitaciones para su novia.

Las cuatro fotografías muestran a la pareja en un espacio decorado con un llamativo mural del Jardín del Edén como telón de fondo.

Olivia luce en las imágenes un vestido largo semitransparente en tonos morados y fucsia, con espalda completamente descubierta, plataformas y accesorios dorados que resaltan su impresionante figura.

Ugás, por su parte, aparece con un conjunto blanco completo —camisa de manga corta y pantalón holgado—, sombrero panamá, gafas de sol rojizas, reloj de lujo y cadenas doradas, completando una estampa elegante junto a su pareja.

Entre las instantáneas destaca una en la que la pareja posa casi besándose, y otra en la que se les ve de espaldas, tomados de la mano, caminando por una escalera de madera iluminada con luz cálida.

La relación entre el púgil y Olivia RS se hizo pública en abril de 2025, cuando Ugás la presentó oficialmente en sus redes sociales.

Desde entonces, la pareja ha compartido numerosos momentos públicamente. En julio de 2025, celebraron juntos el cumpleaños número 39 de Ugás en Miami, en un ambiente íntimo frente al mar, y en aquella ocasión Olivia escribió: «Our first birthday together, may there be many more my love».

En octubre de 2025, la pareja reveló públicamente cómo comenzó su historia de amor, consolidando su presencia conjunta en redes sociales.

Fuera de lo sentimental, Ugás atraviesa un momento de renovado protagonismo deportivo: en junio regresó al ring tras casi tres años de inactividad y derrotó por decisión dividida al mexicano Jesús «Bala» López en Hermosillo, Sonora, en su debut en la categoría superwelter.

Fue su primera victoria en cinco años, tras la derrota ante Mario Barrios en septiembre de 2023 por el título interino wélter del CMB.