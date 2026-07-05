Brasil y México afrontan dos exigentes desafíos por un lugar en cuartos de final

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Este domingo, los octavos de final del Mundial 2026 ofrecen una doble jornada de enorme atractivo: Brasil mide fuerzas con Noruega en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, y México recibe a Inglaterra en el Estadio Azteca. Los ganadores de ambos cruces se verán las caras en cuartos de final, lo que convierte esta jornada en una misma llave del torneo.

Brasil vs. Noruega

La Canarinha llega como uno de los grandes candidatos al título bajo la conducción de Carlo Ancelotti, con una trayectoria que incluyó un empate inicial ante Marruecos antes de encadenar dos victorias por 3-0 sobre Haití y Escocia, y una remontada ante Japón en los dieciseisavos.

El gran protagonista del equipo brasileño es Vinícius Júnior, quien acumula cuatro goles en el torneo y se ha consolidado como la figura indiscutible de una selección que no levanta el trofeo desde 2002.

Enfrente, Noruega llega con la épica de sus dieciseisavos, cuando Erling Haaland anotó al minuto 86 para eliminar a Costa de Marfil y sellar el pase a esta ronda. Es el regreso de los escandinavos a los octavos de final por primera vez desde Francia 1998, 28 años atrás.

Con Haaland como referente ofensivo y Martin Ødegaard como conductor del juego, Noruega aspira a protagonizar uno de los grandes golpes del campeonato ante una Brasil que, pese a su jerarquía, no ha sido invulnerable.

México vs. Inglaterra

El Tri vive una campaña que ya tiene tintes históricos. México derrotó a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, rompiendo una racha de 40 años sin ganar en eliminación directa de un Mundial y convirtiéndose en la primera selección de la CONCACAF en eliminar a un rival de la CONMEBOL en fase de eliminación directa.

Con cuatro victorias en cuatro partidos y sin haber recibido un solo gol, el conjunto mexicano llega al que puede ser el partido más importante de su historia reciente ante su propia afición en el Azteca.

Solo en dos ocasiones previas México alcanzó los cuartos de final: en 1970 y en 1986, ambas como sede. Superar ese umbral —el llamado «quinto partido»— es el gran reto que el Tri tiene ante sí.

Del otro lado, Inglaterra necesitó un doblete de Harry Kane para remontar ante la RD Congo y avanzar con más sufrimiento del esperado. El delantero acumula cinco goles en este Mundial y 13 en total en Copas del Mundo, cifra que supera el récord histórico de Pelé.

El equipo de Thomas Tuchel no ha mostrado su mejor versión, pero dispone de una plantilla de enorme talento que buscará elevar su nivel ante un México que sueña con seguir escribiendo historia.

La jornada de este domingo definirá qué dos selecciones se citan en cuartos de final: si Brasil o Noruega, y si México o Inglaterra, en lo que promete ser uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria del torneo.