Cruce confirmado: México vs Inglaterra: fecha, hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

México e Inglaterra se enfrentan en octavos del Mundial 2026 el domingo 5 de julio, a las 20:00 Cuba, en el Estadio Ciudad de México.

Jueves, 2 Julio, 2026 - 01:27

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México e Inglaterra se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 este domingo 5 de julio, en un duelo que será solo el segundo entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales. El partido está programado para las 20:00 horas de Cuba (18:00 en el centro de México / 00:00 UTC del 6 de julio) y se disputará en el Estadio Ciudad de México, que con este encuentro se despide del torneo.

El ganador avanzará a cuartos de final, donde medirá fuerzas con el vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.

Cómo llegó cada equipo

México llega como el equipo más sólido del torneo: terminó primero del Grupo A con pleno de victorias (nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra), tras superar a Sudáfrica 2-0, Corea del Sur 1-0 y República Checa 3-0.

En los dieciseisavos, el Tri derrotó a Ecuador 2-0 y mantiene su portería invicta en cuatro partidos disputados, una marca que ninguna otra selección ha logrado en esta edición.

Inglaterra, por su parte, cerró el Grupo L en primer lugar con siete puntos: venció a Croacia 4-2, empató 0-0 con Ghana y superó a Panamá 2-0, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

En los dieciseisavos, Kane anotó un doblete ante la República Democrática del Congo para remontar y ganar 2-1, consolidándose como el principal referente ofensivo de los ingleses.

El historial entre ambas selecciones

El único antecedente mundialista entre México e Inglaterra data de 1966: los ingleses ganaron 2-0 en Wembley durante la fase de grupos de aquel torneo, que terminarían conquistando.

En el historial general, Inglaterra domina con seis victorias en nueve partidos frente a dos de México y un empate, aunque los ingleses nunca han ganado en suelo mexicano. La última victoria del Tri sobre Inglaterra fue el 9 de junio de 1985, por 1-0 en Ciudad de México.

Dónde ver el partido

En México, el encuentro se transmitirá por TV Azteca y ViX. El Estadio Ciudad de México, escenario emblemático del fútbol azteca, cerrará su participación en el Mundial 2026 con este duelo de eliminación directa.

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