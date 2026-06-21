“Hay que ir con un camión de pesos”: tuneros reaccionan a feria por el Día de los Padres

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Una feria agrocomercial organizada este sábado en Las Tunas con motivo del Día de los Padres desató una ola de críticas en redes sociales, donde los tuneros denunciaron que los precios de los productos eran completamente inalcanzables para trabajadores y jubilados de la provincia.

El evento, cubierto por el canal oficial Tiempo 21, mostró imágenes de plátanos verdes, calabazas, granos y latas de conservas bajo una estructura techada con un cartel de Feliz Día de los Padres.

Sin embargo, la reacción ciudadana en los comentarios de la publicación fue contundente y uniforme: la feria no era una solución real al hambre, sino un escaparate decorativo.

"Hay que ir con un camión de dinero", escribió un ciudadano, con lo cual sintetizó en pocas palabras lo que decenas de tuneros expresaron con distintas palabras.

Otro comentarista detalló la escalada de precios con cifras concretas y apuntó que el yogurt pasó de 105 a 490 pesos entre una feria y la siguiente, el helado saltó de 490 a 1,460 pesos, y el pan subió de 90 a 150 pesos de un día para otro. "El que no tenga familia en otro país se muere de hambre", concluyó.

La ironía fue otra de las respuestas recurrentes. "Tremenda ofertaza, jajaja", escribió una ciudadana. Otro preguntó con sarcasmo: "¿Cuánto gana un jubilado y a cómo está el burro? ¿Hay cola? No me interesa".

Una mujer resumió la situación con una frase que condensa la crisis de poder adquisitivo: "Un capital de pesos es lo que hace falta para poder sobrevivir, los salarios no alcanzan ni para un paquete de pollo, hasta cuándo nos seguirán torturando".

"Oferta hubiera sido vender a un precio que todos pudieran acceder. Muchos tuneros no fueron por los precios", matizó un ciudadano, con una definición que el régimen parece incapaz de cumplir.

Otro comentario apuntó a una contradicción estructural del evento: "No sé cómo pudieron hacer feria si el lácteo no tiene combustible para la distribución de la leche de los niños".

La observación cobra más peso si se considera que Las Tunas canceló una feria agropecuaria en mayo precisamente por falta de combustible para trasladar los productos desde los municipios hasta la cabecera provincial.

En mayo, las ferias por el Día de las Madres en Sancti Spíritus fueron calificadas como "arte para las mamás de los ricos" por sus precios, y en Camagüey los ciudadanos denunciaron que "solo es vianda para el pueblo; la carne es para los jefes".

El 16 de junio, una cubana de Trinidad viralizó un video con carbón a 3,500 pesos y aceite entre 1,800 y 2,000 pesos en una feria local, generando una reacción similar en redes.

La inflación interanual oficial en Cuba llegó al 15,89 % en mayo de 2026, aunque economistas independientes estiman la inflación real en torno al 70% anual.

El salario medio estatal ronda los 6,930 pesos mensuales, unos 13 dólares al cambio informal, mientras que la pensión mínima es de 3,056 pesos. Frente a esas cifras, los precios de la feria tunera resultan matemáticamente imposibles para la mayoría.