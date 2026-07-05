Familia de cubano fallecido bajo custodia del ICE demanda más de un millón de dólares

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La familia de Geraldo Lunas Campos, el migrante cubano de 55 años que murió el 3 de enero bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de El Paso, Texas, presentó una demanda en la que reclama más de un millón de dólares por daños y perjuicios contra cuatro guardias y las empresas responsables de operar las instalaciones.

La acción judicial, presentada ante un tribunal estatal del condado de El Paso y revelada por The Washington Post el 2 de julio, sostiene que los agentes provocaron la muerte del cubano al inmovilizarlo de forma violenta y que las compañías encargadas del centro no los capacitaron ni supervisaron adecuadamente. Además, acusa a los responsables de ignorar las necesidades médicas derivadas de la enfermedad mental que padecía Lunas Campos.

La demanda fue interpuesta contra los cuatro guardias involucrados y contra Acquisition Logistics, empresa que administraba el centro Camp East Montana; Akima Global Services, empleadora del personal de seguridad; y Nana Regional Corp., matriz de Akima.

Uno de los elementos centrales del caso es la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, que concluyó que Lunas Campos murió por asfixia provocada por compresión del cuello y el torso, y clasificó el fallecimiento como homicidio.

Ese resultado contradice la versión ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su portavoz, Lauren Bis, afirmó que el cubano «intentó quitarse la vida» y que «el personal de seguridad intervino de inmediato para salvarle la vida».

Sin embargo, un compañero de celda declaró a The Washington Post que, el día de la muerte de Lunas Campos, el personal del centro se negó en repetidas ocasiones a suministrarle la medicación que necesitaba, situación que derivó en el altercado fatal.

Según la demanda, cuatro guardias lo derribaron y lo inmovilizaron boca abajo. El documento sostiene que, incluso después de que el cubano gritara que no podía respirar, «los guardias siguieron sujetándolo en el suelo, ejerciendo presión sobre su cuello y pecho hasta que su cuerpo quedó flácido».

Lunas Campos padecía trastorno bipolar y ansiedad, y dependía de medicamentos antidepresivos desde antes de ingresar al centro de detención, en septiembre de 2025. Había sido arrestado por agentes del ICE dos meses antes, en Nueva York.

Los registros médicos recopilados por la Oficina del Médico Forense, contenidos en un expediente de 279 páginas, describen una cadena de presuntas negligencias durante su detención. El cubano denunció desde los primeros meses que no recibía correctamente su tratamiento; en noviembre de 2025 permaneció cuatro días sin su medicación y, tres meses antes de morir, fue encontrado en una celda de aislamiento con una sábana atada alrededor del cuello.

El personal médico llegó a valorar su traslado a un centro especializado para atender su condición psiquiátrica, pero esa recomendación nunca se materializó.

La investigación sobre el caso continúa abierta. El FBI asumió el expediente en enero y el director interino del ICE, Todd Lyons, confirmó ante el Congreso el pasado 16 de abril que el caso había sido remitido a esa agencia federal. Además, en marzo el DHS rescindió el contrato con Acquisition Logistics y designó a una nueva empresa para administrar Camp East Montana.

Como parte del proceso judicial, un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de dos migrantes que presenciaron la muerte de Lunas Campos para garantizar que puedan declarar como testigos.

La muerte del cubano forma parte de un aumento de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos. De acuerdo con The Washington Post, al menos 20 personas han muerto este año en centros de detención del ICE, una cifra que podría convertirse en la más alta registrada en un solo año.

Consultada por el diario estadounidense, la portavoz del DHS, Lauren Bis, reiteró que «esta es una investigación en curso y próximamente se darán a conocer más detalles. El ICE investiga las circunstancias de todas las muertes ocurridas bajo custodia».

Por las mismas muertes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones aliadas presentaron a inicios de junio una demanda colectiva federal contra el ICE por las condiciones en Camp East Montana.