Muere cubano bajo custodia de ICE en centro de detención en Texas: La agencia explica lo ocurrido

Un ciudadano cubano falleció la noche del pasado 3 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Campamento East Montana, en Texas, según confirmó la propia agencia federal en un comunicado oficial.

El fallecido fue identificado como Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien murió a las 10:16 p.m. luego de presentar complicaciones médicas. La causa de su muerte continúa bajo investigación.

De acuerdo con la versión de ICE, ese mismo día Lunas Campos mostró un comportamiento considerado “disruptivo” mientras esperaba para recibir sus medicamentos y se negó a regresar a su dormitorio asignado, lo que llevó a que fuera puesto en aislamiento. Posteriormente, el personal del centro lo observó en estado de angustia y solicitó asistencia médica.

El personal sanitario del centro respondió e intentó aplicar medidas para salvarle la vida, además de solicitar servicios médicos de emergencia. Sin embargo, el cubano fue declarado muerto por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

ICE subrayó en su comunicado que Lunas Campos era considerado un “delincuente agravado” y un “delincuente sexual infantil convicto”, con un amplio historial penal en Estados Unidos.

Entre sus condenas figuran delitos como contacto sexual con un menor de 11 años, posesión y uso ilegal de armas, venta de sustancias controladas, conducción bajo los efectos del alcohol y múltiples robos.

El cubano había ingresado a Estados Unidos en 1996 y contaba con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración desde marzo de 2005. No obstante, la expulsión no pudo ejecutarse durante años debido a la imposibilidad de obtener documentos de viaje. Fue trasladado al Campamento East Montana en septiembre de 2025.

El fallecimiento ocurre meses después de que agentes federales lo arrestaran en Rochester, Nueva York, durante un operativo de inmigración, un caso que en su momento fue presentado por las autoridades como parte de los esfuerzos para retirar de las calles a personas con antecedentes violentos.

En su nota oficial, ICE reiteró su compromiso con garantizar condiciones “seguras, protegidas y humanas” para todas las personas bajo su custodia, asegurando que reciben atención médica desde su ingreso y durante toda su detención.

También recordó que, por mandato del Congreso, todas las muertes ocurridas bajo custodia migratoria deben ser notificadas y publicadas en un plazo de 90 días.