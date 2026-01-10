Muere cubano bajo custodia de ICE en centro de detención en Texas: La agencia explica lo ocurrido

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano falleció la noche del pasado 3 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Campamento East Montana, en Texas, según confirmó la propia agencia federal en un comunicado oficial.
El fallecido fue identificado como Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien murió a las 10:16 p.m. luego de presentar complicaciones médicas. La causa de su muerte continúa bajo investigación.
De acuerdo con la versión de ICE, ese mismo día Lunas Campos mostró un comportamiento considerado “disruptivo” mientras esperaba para recibir sus medicamentos y se negó a regresar a su dormitorio asignado, lo que llevó a que fuera puesto en aislamiento. Posteriormente, el personal del centro lo observó en estado de angustia y solicitó asistencia médica.
El personal sanitario del centro respondió e intentó aplicar medidas para salvarle la vida, además de solicitar servicios médicos de emergencia. Sin embargo, el cubano fue declarado muerto por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.
ICE subrayó en su comunicado que Lunas Campos era considerado un “delincuente agravado” y un “delincuente sexual infantil convicto”, con un amplio historial penal en Estados Unidos.
Entre sus condenas figuran delitos como contacto sexual con un menor de 11 años, posesión y uso ilegal de armas, venta de sustancias controladas, conducción bajo los efectos del alcohol y múltiples robos.
Lo más leído hoy:
El cubano había ingresado a Estados Unidos en 1996 y contaba con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración desde marzo de 2005. No obstante, la expulsión no pudo ejecutarse durante años debido a la imposibilidad de obtener documentos de viaje. Fue trasladado al Campamento East Montana en septiembre de 2025.
El fallecimiento ocurre meses después de que agentes federales lo arrestaran en Rochester, Nueva York, durante un operativo de inmigración, un caso que en su momento fue presentado por las autoridades como parte de los esfuerzos para retirar de las calles a personas con antecedentes violentos.
En su nota oficial, ICE reiteró su compromiso con garantizar condiciones “seguras, protegidas y humanas” para todas las personas bajo su custodia, asegurando que reciben atención médica desde su ingreso y durante toda su detención.
También recordó que, por mandato del Congreso, todas las muertes ocurridas bajo custodia migratoria deben ser notificadas y publicadas en un plazo de 90 días.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de un cubano bajo custodia de ICE en Texas
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién era Geraldo Lunas Campos y por qué estaba bajo custodia de ICE?
Geraldo Lunas Campos era un ciudadano cubano de 55 años con un amplio historial delictivo en Estados Unidos, que incluía delitos sexuales contra un menor, posesión ilegal de armas, y otros. Había ingresado al país en 1996 y tenía una orden final de deportación desde 2005, aunque no se ejecutó debido a dificultades para obtener documentos de viaje.
¿Cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Lunas Campos?
Lunas Campos falleció el 3 de enero en el Campamento East Montana, Texas, tras presentar complicaciones médicas. La causa de su muerte está bajo investigación. Según ICE, mostró un comportamiento disruptivo antes de su muerte, lo que llevó a su aislamiento. Posteriormente, fue observado en estado de angustia y se pidió asistencia médica, pero fue declarado muerto por los servicios de emergencia.
¿Cómo maneja ICE las muertes bajo su custodia?
ICE está obligado a notificar y publicar todas las muertes ocurridas bajo su custodia en un plazo de 90 días. La agencia asegura que se compromete a proporcionar condiciones seguras y humanas para todos los detenidos y que reciben atención médica desde su ingreso.
¿Qué desafíos enfrenta ICE al deportar a cubanos con antecedentes penales?
ICE enfrenta dificultades para deportar a cubanos con antecedentes penales debido a la negativa del gobierno cubano a aceptarlos. En algunos casos, los cubanos son deportados a terceros países, lo que puede implicar riesgos adicionales para ellos debido a la falta de vínculos y posibles condiciones extremas en esos lugares.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.