Cristiano Ronaldo sorprende con un regalo al venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros

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Hernán Alberto Gil Flores, el vigilante venezolano de 44 años que sobrevivió ocho días atrapado bajo los escombros de un centro comercial tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, recibió una sorpresa que jamás imaginó: una camiseta oficial de la selección de Portugal firmada por Cristiano Ronaldo y personalizada con el nombre y el dorsal número 7 del astro luso.

Según informó El Nacional, el obsequio fue entregado personalmente por el embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro da Silva, quien visitó a Gil en el Hospital de Clínicas Caracas acompañado por el comandante de la Fuerza Operacional Conjunta (FOCON), Hugo Santos.

Detrás del gesto hay una historia que conmovió tanto a los rescatistas como al propio capitán de la selección portuguesa.

Durante las labores de rescate, el socorrista portugués Armando María le comentó a Gil que era compatriota de Cristiano Ronaldo. La reacción del venezolano fue inmediata.

«En español le pregunté: "¿Sabes cuál es el grito de Cristiano Ronaldo?". Y, por increíble que parezca, la víctima hizo el grito tradicional y respondió: "¡Siii!"», recordó el rescatista en una entrevista.

La anécdota llegó rápidamente al ministro de la Administración Interna de Portugal, Luís Neves, quien contactó al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença. Este, a su vez, trasladó la historia directamente a Cristiano Ronaldo, pocas horas antes de que Portugal disputara su partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Un rescate que dio la vuelta al mundo

Gil Flores fue rescatado con vida el pasado 2 de julio, después de permanecer ocho días sepultado bajo los restos del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar.

El operativo movilizó equipos de rescate de siete países, aunque fueron los especialistas portugueses quienes desempeñaron un papel decisivo al insistir en continuar la búsqueda cuando otros contingentes internacionales consideraban prácticamente imposible encontrar sobrevivientes.

Gracias al trabajo de sus perros especializados y equipos de radar de sonar lograron detectar señales de vida bajo la enorme montaña de escombros.

El vigilante había quedado atrapado durante su turno nocturno cuando el edificio de nueve plantas colapsó a causa del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de Venezuela.

La pequeña garita donde trabajaba resistió el derrumbe y creó una burbuja de aire que le permitió sobrevivir bajo más de 140 toneladas de escombros durante ocho días.

Fue trasladado de inmediato al Hospital de Clínicas Caracas, donde continúa recuperándose. Según los médicos, evoluciona favorablemente y presenta únicamente una lesión ocular y heridas menores en los brazos.

No es el primer gesto de Ronaldo

Esta tampoco es la primera muestra de solidaridad de Cristiano Ronaldo con las víctimas del terremoto venezolano.

Días atrás, el futbolista envió un mensaje de ánimo al niño Andrés Mieles, quien fue rescatado con vida tras el sismo, pero perdió una pierna como consecuencia de las lesiones sufridas. Además, le hizo llegar la figurita del Mundial de Panini que el menor deseaba para completar su colección.

El terremoto del 24 de junio dejó, según el balance oficial, cerca de 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos. La Organización de las Naciones Unidas estima además que unas 50.000 personas permanecen desaparecidas, en lo que ya se considera el desastre natural más devastador registrado en Venezuela en más de un siglo.