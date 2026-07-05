Lionel Messi se solidariza y lanza un emotivo mensaje tras la tragedia en Venezuela

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Lionel Messi expresó el viernes un emotivo mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano, afectado por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado cerca de 3,000 fallecidos y millones de personas damnificadas, informó el Ministerio de Comunicación e Información del país sudamericano.

El capitán de la selección argentina habló ante los medios en la zona mixta del Mundial de 2026, pocas horas después de que la Albiceleste venciera 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y asegurara su clasificación a los octavos. Antes del encuentro, la FIFA rindió homenaje a las víctimas con un minuto de silencio.

«Un mensaje muy grande a toda la gente en Venezuela. Sabemos por la terrible desgracia que están pasando y es algo difícil de explicar», declaró el astro argentino, según difundió el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela.

Messi dedicó unas palabras especialmente a quienes aún buscan a sus seres queridos o enfrentan la incertidumbre tras la catástrofe.

«Mandar apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho, que perdió familiares, que no encuentran familiares, que están en la incertidumbre, que no saben qué pasó, qué va a pasar. Mandar mucha fuerza desde acá», expresó.

El delantero del Inter Miami, elegido Jugador Más Valioso del partido tras marcar uno de los goles del triunfo argentino, se sumó así a la ola de respaldo que varios futbolistas han manifestado durante el Mundial.

Entre ellos figuran los colombianos Luis Díaz y Richard Ríos, así como el inglés Jude Bellingham, quien el pasado 1 de julio envió un mensaje de aliento a los venezolanos: «Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también».

Una tragedia que ha movilizado al deporte y al espectáculo

La solidaridad también ha llegado desde fuera de los terrenos de juego. Georgina Rodríguez donó cinco camillas al Hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas, además de 50.000 euros a la organización World Central Kitchen. Daddy Yankee impulsó la campaña humanitaria «Puerto Rico x Venezuela», mientras que Metallica aportó 100.000 dólares para las labores de ayuda.

Este domingo, Shakira anunció además una donación de 500.000 dólares, a través del Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, destinada a apoyar a niños venezolanos afectados por el desastre.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue el evento sísmico más intenso registrado en el país desde 1900.

De acuerdo con el balance oficial ofrecido por las autoridades venezolanas, la tragedia ha dejado 2.954 fallecidos y 16.592 heridos. La ONU estima además que unas 68.000 personas continúan desaparecidas y que cerca de 6,76 millones de habitantes han resultado afectados por la catástrofe.