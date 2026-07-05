Leonardo Padura: Con las reformas el Estado cubano conservará «la más importante y eficiente de sus industrias, la del control»

Vídeos relacionados:

El escritor cubano Leonardo Padura publicó este sábado en El País un artículo de opinión titulado «Cuba: morir en la arena» en el que desmonta, con ironía histórica y memoria personal, el paquete de 176 medidas económicas aprobado por el régimen en junio de 2026, y advierte que el Estado, aunque ceda terreno económico, no renunciará al poder que más le importa.

Padura abre el texto en el diario español con un recuerdo de 1968: de camino a la escuela en su barrio habanero, encontró cerrada la quincalla del vecindario, intervenida por la Ofensiva Revolucionaria que ese año nacionalizó miles de pequeños negocios privados en toda la isla.

Aquel episodio fue, escribe, su primera revelación de lo que significaba un proceso revolucionario radical: la tienda «pasaba a ser propiedad del pueblo, aunque en realidad lo era del Estado», y nunca volvió a abrir.

Desde esa imagen, el novelista traza un arco de casi seis décadas para llegar al presente: el mismo gobierno, con el mismo sistema y casi las mismas personas al frente, anuncia ahora que cualquier cubano puede abrir una fábrica con trabajadores asalariados o fundar un banco privado.

«Ha hecho falta que la sociedad cubana descienda a la más tenebrosa crisis general para que se considere que lo inaceptable, lo punible, lo condenable es hoy conveniente, apropiado, justo», escribe Padura.

El escritor señala que el mayor temor del régimen durante décadas no fue la propiedad privada en sí, sino sus consecuencias políticas: «sin que se haya dicho, esa siempre ha sido la razón política que ha gravitado sobre esa sociedad. Pues bien se sabe que el dinero puede cambiar las políticas».

Padura también apunta a la presión exterior como detonante: «ha sido necesaria una política de máxima presión proyectada desde Washington, con amenazas incluidas de acciones militares, para que se revierta el férreo sistema económico del país». Pero advierte que esa apertura tiene un límite preciso: el Estado pretende conservar «la más importante y eficiente de sus industrias, la del control». En Cuba, escribe, «ya se podrá jugar con cada uno de los eslabones de la cadena pero sin tocar al mono».

El artículo tiene también una dimensión autobiográfica que ilustra la brutalidad de las prohibiciones que ahora se levantan: el padre de Padura fue condenado en 1985 a seis meses de cárcel «acusado de tráfico de divisas por haber comprado tinte de pelo para la peluquería —por supuesto que clandestina— que en el patio de mi casa llevaba mi madre».

Las 176 medidas aprobadas por el régimen incluyen la autorización de banca privada, casas de cambio, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas y la posibilidad de que una persona sea titular de más de una empresa. El economista Pedro Monreal las calificó de «híbrido deforme» por responder a una lógica de concesiones revocables antes que de derechos garantizados.

El contexto en que llegan esas reformas es demoledor: apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana y de muchas más en provincias del interior del país, desabastecimiento de la mayoría de los medicamentos esenciales, una caída del PIB del 26% desde 2020 y una inflación real cercana al 70%. Desde 2021 cerca de dos millones de cubanos —aproximadamente el 15% de la población— han abandonado el país.

Padura describe esa fractura social con precisión: «mientras en algunos sectores de la sociedad se ven destellos de riqueza, en otros, los mayoritarios, se ha producido un galopante empobrecimiento que, a la altura de 2026, ha llevado a esa gran masa humana a existir en francos niveles de supervivencia».

El escritor cierra con preguntas que califica de casi siempre alarmantes: quiénes confiarán en un gobierno que durante décadas cultivó la desconfianza para ahora invertir en Cuba, y quiénes, desde las estructuras del poder, estarán mejor posicionados para beneficiarse de lo que llama una «previsible piñata inversionista».